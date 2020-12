L’ex governatore del Piemonte Cota torna in politica con Forza Italia

L’ex governatore leghista della Regione Piemonte Roberto Cota torna in politica e lo fa con Forza Italia.

Avvocato di Novara classe 1968, Cota è stato presidente della Regione dal 2010 al 2014. Il momento più buio per l’avvocato con il caso Rimborsopoli che aveva coinvolto lui e diversi ex consiglieri regionali del Piemonte. Il processo era terminato con l’assoluzione in Cassazione nel 2019.

Nuova avventura “azzurra” dunque per Cota, che negli ultimi anni si era sempre di più allontanato dalla Lega fino a non rinnovarne la tessera.