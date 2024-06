Lievitati di eccellenza a prezzi accessibili per studenti e impiegati del Borgo

In Borgo San Paolo a Torino nasce Bricks To Go, un nuovo concept di bakery che coniuga ristorazione veloce, qualità e convenienza.

Si chiama Bricks To Go e sforna pizze, focacce, farinata e dolci a breve distanza da Politecnico e Palazzo di Giustizia.

Nato da un’idea di Carlo Ricatto e di Liviu Ceoflec, è il naturale prolungamento di Bricks Tapas e Pizza, il bel locale dai lievitati di eccellenza di via S. Francesco da Paola a Torino.

L’idea di partenza è quella di riportare il mondo della pizza e dei lievitati a un modello di consumo e acquisto immediato e diretto.

«Con Bricks To Go vogliamo rendere la qualità e l’innovazione a livelli popolari – dice Carlo Ricatto -. Crediamo che la buona cucina debba essere semplice, sostenibile e alla portata di tutti. Questa nuova avventura rappresenta un’evoluzione naturale del nostro brand, portando la filosofia di Bricks direttamente nelle case e nelle vite quotidiane dei nostri clienti».

Clienti che sono certamente i numerosi studenti che gravitano per le aule e le residenze universitarie del Politecnico, ma anche i tanti impiegati della zona e i lavoratori che ruotano attorno alle molteplici piccole attività di Borgo San Paolo.

Mantenere un’anima popolare, come è tuttora il tessuto del borgo, senza perdere d’occhio l’eccellenza delle materie prime selezionate è l’intenzione che Carlo e Liviu vogliono tradurre in realtà.

Lo fanno da una decina di giorni sfornando pizze e focacce di ogni tipo: tonde, al taglio e al padellino, preparate con impasti lievitati naturalmente.

C’è la farinata, ma anche una selezione di piatti pronti, tipo lasagne, polpette, parmigiana di melanzane, da consumare in pratiche monoporzioni.

Chi vuole può ordinare la focaccia e scegliere un barattolino di alici di Cetara da abbinare, oppure acquistare piccole chicche come il riso Riserva San Massimo da portare a casa.

Dal forno arrivano biscotti artigianali e torte di ogni tipo, da colazione o da dessert, a fette o in monoporzione.

Particolarmente intrigante il servizio di Tort’a Porter, che permette di ordinare dolci personalizzati per ogni tipo di occasione.

Ingredienti da filiera corta, prodotti biologici, imballaggi eco-friendly e riduzione degli sprechi costituiscono il contributo alla sostenibilità di Bricks To Go.

Il locale è strutturato come un vero laboratorio artigianale per impasti e dolci, al punto che molte delle lavorazioni che un tempo si svolgevano in via S. Francesco da Paola possono oggi nascere in Borgo San Paolo.

Gianina e Liviu

Per Carlo Ricatto, deus ex machina di Bricks Tapas e Pizza, significa una modifica di lavoro e maggiori spazi per il locale in centro. Liviu e Gianina, invece, possono concentrarsi completamente sui lievitati nella nuova location.

ORARI

-A pranzo dal martedì al venerdì 11-15;

-Pomeriggio e sera dal martedì al sabato 17.30-22;

-Domenica 19-22;

-Chiusura lunedì.

DOVE

Bricks To Go

Via San Paolo 12 – Torino