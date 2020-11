Sarà di nuovo percorribile dalla prossima estate ‘Alta Via del Sale a Limone Piemonte. Sono praticamente ultimati i lavori sul tratto di strada tra Monte Pancani e Boaria, interrotta da una serie di frane durante l’alluvione di ottobre.

I lavori commissionati dal Comune hanno permesso di liberare la strada che sarà transitabile, come si legge sul sito ufficiale, dalla prossima stagione estiva 2021.

L’Alta Via del Sale è una spettacolare strada bianca ex-militare che collega le Alpi Piemontesi e Francesi al Mare Ligure, si snoda tra i 1800 e i 2100 metri di quota.

Il tracciato, interamente sterrato, collega in quota Limone Piemonte, in Provincia di Cuneo, e Monesi di Triora nella Liguria montana per una lunghezza totale di circa 30 km. Il transito è aperto nei mesi estivi, dopo lo scioglimento delle nevi, ed in autunno a pedoni, ciclisti e mezzi a motore (ad eccezione di alcuni giorni della settimana in cui la Via del Sale è riservata a soli pedoni e ciclisti).