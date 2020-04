L’impatto del Covid sui consumi: in Piemonte -77,4% a marzo

I grandi cambiamenti causati dal Covid-19 alla libertà di spostamento e agli stili di vita, uniti alle restrizioni imposte alle attività commerciali, hanno avuto un impatto significativo sui modelli di consumo e sui livelli di vendita degli operatori.

Il Centro studi Confimprese, in partnership con EY, ha avviato un Osservatorio permanente sull’andamento dei consumi in Italia con una copertura di 623 aree commerciali tra: centri commerciali, outlet, high street e travel. Sono attualmente monitorate 45 insegne e oltre 4.400 punti vendita che consolidano informazioni su 20 regioni, 111 province e 865 comuni.

I settori merceologici analizzati sono: abbigliamento e accessori, food&beverage (ristorazione servita, quick service e bar) e non food (retail cosmetica, arredamento, servizi, cultura).

«Il primo trimestre 2020 – spiega Mario Maiocchi, consigliere delegato Confimprese – si chiude con una flessione del 26% a totale mercato. Pur con una partenza positiva in gennaio al +1.3%, da fine febbraio in relazione al clima di incertezza e all’evoluzione dell’epidemia si è cominciato a registrare un rallentamento, che ha portato il totale mese a -2,9%, peggiorato all’inizio di marzo, in cui le vendite sono diminuite del -40% già prima del decreto ‘io resto a casa’ dell’11 marzo. Il conseguente blocco delle attività e degli spostamenti ha fatto sì che marzo si sia assestato al -79% con fatturati azzerati nella seconda parte del mese».

Trend regionale

Nella top 5 delle regioni con il peggiore andamento la Lombardia ha registrato il peggior trend nel mese di marzo (-83%), seguita da Toscana (-80,9%), Emilia-Romagna (-80,5%), Veneto (-80%) e Campania (-79,7%). Il trend del primo trimestre vede sempre la Lombardia prima in classifica per maggior calo delle vendite rispetto allo stesso periodo 2019, seguono Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte.

Regioni mar 20 vs mar 19 1 trim 20 vs 19 1 Lombardia -82,8% -29,2% 2 Toscana -80,9% -25,6% 3 Emilia-Romagna -80,5% -27,6% 4 Veneto -80,0% -27,6% 5 Campania -79,7% -21,9% 6 Liguria -78,2% -22,2% 7 Abruzzo -77,8% -25,0% 8 Lazio -77,7% -24,8% 9 Sardegna -77,7% -23,4% 10 Piemonte -77,4% -25,5% 11 Puglia -77,4% -20,7% 12 Friuli-Venezia Giulia -75,7% -25,4% 13 Sicilia -75,2% -21,7% 14 Calabria -74,2% -19,5% 15 Umbria -71,9% -23,7% 16 Marche -69,2% -23,3% Altre regioni [1] -76,8% -23,3% Italia -79,2% -25,8%

[1] Altre regioni: le restanti sono state accorpate perché troppo piccole, nel campione rilevato, per avere una significatività statistica.

In Piemonte il trend di vendite è stato leggermente migliore del dato italiano pari al -77,4% sul mese e -25,5% sul trimestre (-25,8% a livello italiano). La provincia con il trend peggiore è stata Alessandria (-81% in marzo), mentre la provincia di Torino ha registrato un calo del -79 per cento. A livello trimestrale Torino perde il 28%, le altre province hanno un trend leggermente migliore registrando -21% Novara e -24% Alessandria. La città di Torino riporta un dato vicino alla media italiana con un calo del -78% nel mese di marzo e del -25% nel trimestre.