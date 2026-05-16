Lo Russo al Salone del Libro: “Un successo del nuovo city brand”

Stefano Lo Russo, realizzata durante il Salone Internazionale del Libro. Il primo cittadino illustra l’istituzione di un premio dedicato alla cooperazione internazionale, intitolato a tre storici dirigenti comunali scomparsi. Ampio spazio viene dedicato alla promozione del nuovo city brand.

Siamo riusciti a incontrarla prima del talk relativo a un premio intitolato “Abbiamo un mondo in comune: il vecchio mondo salvato dai nuovi mondi”. Può spiegarci di cosa si tratta?

È un premio che la Città di Torino, in occasione del Salone del Libro, assegna a progetti di cooperazione allo sviluppo che hanno visto coinvolti le amministrazioni comunali, gli enti del terzo settore e le ONG. Il premio è intitolato a tre figure a cui sono personalmente molto legato, avendo avuto modo di lavorare con loro: Maurizio Baradello, Aurelio Catalano e Anna Tornoni. Sono stati tre dirigenti del nostro Comune che hanno lasciato un segno importante non solo nell’amministrazione, ma anche in molti di noi. Sono particolarmente contento di poter essere presente personalmente a consegnare questo premio tra pochissimi minuti.

Questa è anche l’occasione per presentare la nuova campagna del brand della Città di Torino.

Sì, mi pare stia riscuotendo un successo straordinario. Invito tutti coloro che sono al Salone Internazionale del Libro a passare dallo stand della Città e della Città Metropolitana. Stiamo presentando il nuovo city brand, “Torino Due punti”. Al Salone è presente la seconda fase del brand, dedicata ai 34 quartieri della nostra città.

Un grande successo.

La folla di persone è impressionante e questo dimostra che si tratta di una campagna davvero riuscita. Penso che la dimensione del quartiere sia strutturante per la nostra città e l’affetto che i torinesi provano per il luogo in cui sono nati o vivono è molto elevato. Allo stand si può prendere la spilla del proprio quartiere o della città — spero ce ne siano ancora perché sono andate letteralmente a ruba — e si possono fare anche dei tatuaggi temporanei, come i “trasferelli” che usavamo da bambini. Io stesso ho tatuato “Torino Due punti” sul braccio.

L’idea di valorizzare i quartieri mi sembra ottima, anche perché permette a molti di noi di conoscerli meglio. Sappiamo che è stato predisposto anche un questionario.

Sì, c’è un QR code e chiediamo a chi ha un po’ di tempo e voglia di rispondere a alcune semplici domande. Ad esempio, chiediamo quale sia il luogo o la persona più iconica del proprio quartiere. È inoltre partita una campagna fotografica con i volti più rappresentativi dei vari quartieri, che i torinesi vedranno nelle prossime settimane. Sono davvero colpito dal successo di questa operazione.