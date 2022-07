L’oro del Monferrato al Castello di Frinco e a Cocconato

Prosegue con eventi culturali e gastronomici il piano di comunicazione e promozione turistica del Nord Astigiano.

Con il mese di luglio è finalmente entrato nel vivo il progetto di valorizzazione e promozione turistica del Nord Astigiano intitolato OroMonferrato.

Promosso dalla Regione Piemonte e realizzato in collaborazione con VisitPiemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione Piemonte dal Vivo, sabato scorso ha celebrato a Castagnole Monferrato un interessante talk show con Cristina Bowerman ed Eleonora Cozzalla, sul tema Queer food, l’identità come occasione.

Il progetto nasce per dare evidenza turistica a un’area di 47 Comuni che va dal Moncalvese alla Valle Versa, ricco di importanti tracce storiche e culturali del Paleontologico e del Romanico e di prodotti di eccellenza gastronomica di nicchia.

Da Albugnano a Cocconato, da Castagnole Monferrato a Castelnuovo Don Bosco fino a Penango, quello del Nord Astigiano è un territorio pieno di attrattive, legato al tartufo estivo e al tartufo bianco e immerso in paesaggi di dolci colline e aree boschive.

«Parliamo di un territorio ricco di storia, bellezza ed enogastronomia – dichiara il Vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso – e questa può rappresentare una svolta importante per il Nord Astigiano, luoghi incontaminati di bellezza unica, preziosi come l’oro».

«Dal punto di vista turistico il Nord Astigiano possiede peculiarità importanti, già apprezzate da molti visitatori, ma soprattutto ha grandi potenzialità ancora tutte da sviluppare – dichiara Beppe Carlevaris, Presidente del cda di VisitPiemonte -. Un brand come OroMonferrato rappresenta un arricchimento dell’offerta piemontese e un nuovo formidabile riferimento per il turismo di scoperta, tra borghi dall’ottima qualità della vita, eccellenti vini e prodotti tipici, peculiarità della cultura e della tradizione».

La direzione strategica e creativa del progetto è di Paolo Iabichino. «OroMonferrato – spiega Iabichino – racconta la storia di un territorio e di una comunità ancora non toccati dalle grandi rotte del turismo internazionale. Grazie a un intreccio di elementi che hanno saputo coniugare alcune unicità, impossibili da trovare altrove, siamo riusciti ad esprimere una straordinaria alchimia di coordinate narrative. La nostra – prosegue – è una destinazione che non può far leva su coordinate già note, semplicemente perché quel tipo di racconto non appartiene a questi luoghi. Ed è per questo che abbiamo scelto la metafora dell’oro. Elemento raro e prezioso che non si trova facilmente ma che porta con sé un carisma ricco di esclusività e di lenta riscoperta».

I prossimi appuntamenti in calendario prevedono mostre flash mob in dialogo e talk show sabato 23 luglio al Castello di Frinco con la presenza dello chef Cristiano Tomei. A seguire sabato 30 luglio a Cocconato tocca agli tristellati Massimo Bottura ed Enrico Crippa interloquire con il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e con Marco Cattaneo, direttore del National Geographic.

Il 22 e 23 settembre, con Woman in food, la Locanda del Sant’Uffizio a Cioccaro di Penango ospiterà una due giorni dedicata alle donne del cibo: a cura di Cook, due giorni di incontri con ospiti internazionali, talk show e lectio magistralis.

La fotografia di copertina è fornita gratuitamente da VisitPiemonte.