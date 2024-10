Lux facta est: tornano ad accendersi le Luci d’Artista a Torino

Si è aperta ufficialmente la ventisettesima edizione di Luci d’Artista e Torino torna a illuminarsi e trasforma ancora una volta il suo cielo con installazioni luminose di grandi artisti pensate per lo spazio pubblico.

Anche per questa edizione la Fondazione Torino Musei è stata incaricata dalla Città di Torino, nell’ambito della sua missione istituzionale, a operare per la valorizzazione e realizzazione di quello che è il suo progetto più longevo e rappresentativo del ruolo dell’arte contemporanea per l’identità e la vita culturale della città. Luci d’Artista è, nell’ambito del nuovo Piano strategico, la quinta linea culturale della Fondazione Torino Musei (insieme a GAM, MAO, Palazzo Madama e Artissima) e ha l’obiettivo di trasformare la manifestazione in una vera istituzione di ricerca artistica permanente.

In questa nuova edizione saranno consolidate e ulteriormente implementate le linee guida di indirizzo introdotte già con la 26aedizione, visto anche il riscontro del pubblico: insieme al curatore Antonio Grulli saranno quindi rafforzate le iniziative di superamento dei confini invernali della manifestazione grazie a una programmazione attiva tutto l’anno e si continuerà nella ridefinizione delle varie sezioni di Luci d’Artista. Un nuovo corso accompagnato da un rafforzamento della comunicazione, sempre più internazionale, con social rinnovati e un sito internet che raccoglie la storia della manifestazione. Il tutto per valorizzare una collezione unica e straordinaria e raggiungere una visibilità nazionale e internazionale stabile, rendendo la manifestazione ancora più inclusiva ed ecologicamente sostenibile, basti pensare che grazie a circa un milione di sorgenti luminose quasi del tutto a Led, Iren fornirà maggiore luminosità e ridotti consumi, con 13,5 km di linee elettriche a collegare le Luci, che impegneranno una potenza complessiva di soli 121 kW.

Luci d’Artista è progetto e patrimonio della Città di Torino, realizzato da Fondazione Torino Musei con il sostegno diFondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, Unione Industriali Torino, Torino 2025 FISU World University Games Winter e Audemars Piguet Contemporary. Main sponsor: Gruppo Iren.

LE DUE NUOVE INSTALLAZIONI LUMINOSE

Per la 27a edizione, Luci d’Artista si arricchisce di due nuove installazioni luminose firmate da grandi artisti selezionati dal Comitato Scientifico di Luci d’Artista, che in quest’ultimo anno si è completamente rinnovato ed è oggi composto da Chiara Bertola e Francesco Manacorda, rispettivamente direttori della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea – e del Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea, e da Antonio Grulli, curatore di Luci d’Artista.

La selezione dei due nuovi artisti di Luci d’Artista 27 è il frutto di una serie di incontri tra i membri del Comitato scientifico, durante i quali si è deciso di affiancare una stella dell’arte globale a un grande Maestro indiscusso. I nomi sono quelli di Andreas Angelidakis e di Luigi Ontani con le rispettive luci VR Man e Scia’Mano.

VR Man di Andreas Angelidakis

Piazza Vittorio Veneto angolo lungo Po Cadorna

La Luce VR Man di Andreas Angelidakis è ripresa dall’iconografia classica della scultura greca e romana, immaginario su cui l’artista lavora da molti anni. Ma la figura si fonde con un altro elemento portante della classicità, ovvero un capitello all’altezza della testa che lo trasforma in una moderna cariatide. Il riferimento immediato è alla pratica atletica come fondamento dei giochi olimpici ma anche come disciplina indissolubile dall’attività intellettuale e spirituale così come era vista durante il periodo classico greco.

Questa presentazione di VR Man (2024) è stata realizzata con il sostegno di Torino 2025 FISU World University Games Winter e Audemars Piguet Contemporary, committente del progetto dell’artista Center for the Critical Appreciation of Antiquity (2022).

Dalla scheda dell’opera: “Un gigante fatto di luce è atterrato a Torino. Una silhouette umana, stilizzata, sul cui capo sembra sovrapporsi un capitello ionico (forse una moderna cariatide? un minotauro?), si staglia vigorosa alludendo all’iconografia della statuaria classica, greca e romana. La Luce ideata dall’artista Andreas Angelidakis richiama l’immagine di un atleta ed è stata realizzata per l’occasione dei FISU World University Games Winter in programma nel mese di gennaio 2025 a Torino e in Piemonte. Angelidakis da sempre attinge immagini, spunti, ispirazioni, storie e aneddoti dalla Grecia classica, rendendoli strumenti e metafore per riflettere sul nostro presente e i nostri modi di vivere. Il titolo VR Man lascia immaginare come il capitello, posizionato all’altezza degli occhi, possa essere al tempo stesso un visore per la realtà virtuale. È evidente il riferimento ai giochi olimpici e alla disciplina atletica dell’antichità, quando il corpo non veniva mai disgiunto dalla mente, dallo spirito e dall’attività intellettuale. Andreas Angelidakis si definisce un architetto che non costruisce. Nelle sue opere utilizza installazioni, sculture, video, elaborazioni digitali, testi e nuove tecnologie per indagare lo spazio in cui arte e architettura si sovrappongono”.

Luci d’Artista ogni anno dimostra di essere in grado, per sua vocazione, di instaurare importanti rapporti con le principali realtà di Torino, soprattutto in occasione dei grandi eventi culturali e sportivi della città. In quest’ottica è nata l’importante sinergia con il Comitato Organizzatore dei Torino 2025 FISU World University Games Winter. I giochi si terranno a Torino e in altri cinque comuni delle Valli Olimpiche dal 13 al 23 gennaio 2025. Questa nuova installazione entrerà a far parte negli anni successivi della collezione delle Luci della Città, come ulteriore eredità lasciata dai Torino 2025 FISU World University Games Winter al territorio (scheda allegata alla cartella stampa).

Andreas Angelidakis (Atene, 1968), vive e lavora ad Atene. Le sue opere indagano lo spazio dove arte e architettura si sovrappongono e in cui le nuove tecnologie influenzano l’architettura e il modo di vivere. Nel suo lavoro presenta riconsiderazioni delle rovine greche spesso sotto forma di video digitale, sculture morbide e mobili, dando vita a un’interpretazione giocosa che offre un’esperienza fisica diretta al visitatore. Ha partecipato come artista a diverse mostre internazionali, tra cui: The State of the Art of Architecture alla prima Biennale di Architettura di Chicago, la 12° Triennale del Baltico al Centro d’Arte Contemporanea di Vilnius. Nel 2019 ha partecipato alla Bergen Assembly, mentre ha contribuito al Parlamento dei corpi di Paul B. Preciado per documenta 14 nel 2017, nonché alla Biennale dell’Immagine in Movimento alle OGR di Torino. Nel 2020 ha realizzato la grande installazione POST-RUIN Bentivoglio a Palazzo Bentivoglio a cura di Antonio Grulli e nel 2022 Center for the Critical Appreciation of Antiquity l’opera d’arte più ambiziosa mai realizzata, commissionata da Audemars Piguet Contemporary e presentata all’Espace Niemeyer, Parigi (11-30 ottobre 2022) a Parigi. Tra le mostre che l’artista ha curato ricordiamo The System of Objects alla Deste Foundation di Atene, Super Superstudio al PAC di Milano, Fin de Siècle allo Swiss Institute di New York, Period Rooms al Het Nieuwe Instituut di Rotterdam e OOO Object Oriented Ontology alla Kunsthalle di Basilea.

Audemars Piguet è convinta che la creatività alimenti la cultura, connetta le persone e dia significato alle nostre vite. Attraverso il suo programma dedicato all’arte contemporanea, Audemars Piguet Contemporary, vengono commissionate opere d’arte dando carta bianca ad artisti di fama internazionale, che spaziano tra diverse dimensioni e media. Questo approccio consente agli artisti di esplorare nuovi territori espressivi all’interno della propria pratica artistica.

Scia’Mano di Luigi Ontani

Giardini Sambuy – Piazza Carlo Felice, lato via Roma

La Luce Scia’Mano del Maestro Luigi Ontani è, come dichiarato dal titolo, legata alla figura universale dello Sciamano.

Dalla scheda dell’opera: “La città di Torino ha ispirato il Maestro Luigi Ontani per la sua Luce intitolata Scia’Mano. L’installazione è composta da un lightbox bifacciale tondo e di grandi dimensioni, in cui le fotografie sui due lati sono stampate su un supporto lenticolare. Nelle immagini, sempre in movimento e pronte a mutare in base al punto di vista dell’osservatore, vediamo l’artista impersonare uno sciamano, a cui allude con un gioco di parole anche la forma della maschera – realizzata a Bali con I Wayan Sukarya – che richiama una mano. Il soggetto evoca la tradizione magica di Torino e la posizione dell’opera, sul bordo nord dei Giardini Sambuy, dialoga con il punto in cui aveva sede la libreria e casa editrice Fogola frequentata dall’artista in passato, di cui è sopravvissuta un’insegna. Nell’opera di Ontani sono frequenti i riferimenti letterari e, non a caso, la piazza antistante la stazione Porta Nuova ha un posto nella storia della letteratura dovuto alla tragica fine di Cesare Pavese. Luigi Ontani è uno dei grandi Maestri dell’arte, e la sua figura trascende da decenni i confini italiani e occidentali: ha rivoluzionato sin dagli anni Sessanta i linguaggi artistici grazie alle sue performance, ai suoi Tableaux Vivant, ai suoi video. Utilizza da sempre la fotografia come forma artistica per esplorare nuove identità, come veicolo di reinterpretazione della storia dell’arte, ed è stato il primo artista ad “espanderla” in gigantografie, come nel caso dell’opera Scia’Mano”.

Luigi Ontani, (1943), vive a Roma e Riola di Vergato (BO). Figura iconica, è uno dei più influenti e riconosciuti artisti italiani nel mondo, con una carriera eclettica che spazia dalla pittura alla performance, dalla fotografia alla scultura. Negli anni Sessanta inizia a dedicarsi alla fotografia e al video rivoluzionandone i linguaggi, e nel 1969 realizza il suo primo Tableau Vivant, Ange Infidèle, con cui apporta innovazioni radicali all’arte della performance. I Tableaux Vivants di Luigi Ontani sono dei veri e propri “dipinti viventi”, vere e proprie performance firmate o fotografate, in cui l’artista è il protagonista della scena, travestito da personaggio storico, letterario o mitologico – da Pinocchio a Dante, da San Sebastiano a Bacco – personificando temi storici, mitologici, letterari e popolari. Le sue radici affondano nelle tradizioni culturali italiane, ma la sua opera si apre a una visione globale, abbracciando l’Oriente e l’esotico. All’inizio degli anni Settanta affronta il primo viaggio in India per arrivare, in seguito, anche in Indonesia, dove rimane affascinato dall’arte e dalla cultura dell’isola di Bali. Tra le numerose mostre, ha esposto alla Biennale di Venezia nel 1972, 1978, 1984, 1986, 1995, 2003; Identité Italienne: Art en Italie depuis 1959, Centre Pompidou Paris 1981; Italian Art Now: An American Perspective, Guggenheim Museum New York, 1982; Manifesta 2008; A bigger Splash: Painting after Performance, TATE Modern London, 2012. Tra le mostre personali, si ricordano quelle al Ps1/MOMA Contemporary Art Centre di New York, a The Serpentine Gallery di Londra e al Castello di Rivoli di Torino.

LE LUCI. COLLOCAZIONI

Le 28 luci si riaccendono tra le vie e le piazze di Torino e i cittadini e i turisti potranno alzare gli occhi e ritrovare le opere luminose nelle loro classiche location, oppure andare alla ricerca delle nuove collocazioni.

Si accende sulla Mole Antonelliana, completamente restaurata grazie alla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino e di Unione Industriali Torino, Volo dei numeri, l’opera-manifesto di Torino città dell’arte contemporanea, ideata da Mario Merz.

Alcune Luci storiche cambiano sede rispetto alla precedente edizione: Palomar di Giulio Paolini, da sempre in via Po, torna dopo dieci anni in via Garibaldi; per la prima volta in largo Montebello Ice Cream Light di Vanessa Safavi in una inedita configurazione. Luì e l’arte di andare nel bosco di Luigi Mainolfi trova nuovo spazio lungo via Carlo Alberto e al suo posto e per la prima volta in via Lagrange si potrà ammirare Volo su… di Francesco Casorati.

Si riconfermano nelle collocazioni precedenti le Luci di Mario Airò, Cosmometrie in piazza Carignano con una sempre nuova configurazione decisa dall’artista, che come ogni anno segue l’allestimento della sua Luce; Orizzonti di Giovanni Anselmo, in piazza Carlo Alberto; Vele di Natale di Vasco Are in piazza Bodoni; Ancora una volta di Valerio Berruti in via Monferrato; Tappeto volante di Daniel Buren in piazza Palazzo di Città; Nicola De Maria, Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime in piazza Carlo Emanuele II (piazza Carlina); Marco Gastini, L’energia che unisce si espande nel blu in Galleria Umberto I; Carmelo Giammello, Planetario in via Roma; Azzurrogiallo di Giorgio Griffa ai Giardini Sambuy di Piazza Carlo Felice; Jeppe Hein, Illuminated Benches in piazza Risorgimento; Rebecca Horn, Piccoli spiriti blu sul Monte dei Cappuccini; Cultura=Capitale di Alfredo Jaarsulla facciata del Museo Diffuso della Resistenza; Renato Leotta, Io, sono nato qui. in corso Spezia 70, sul tetto dell’Ospedale Sant’Anna; Mario Molinari, Concerto di parole in piazza Polonia; Luigi Nervo, Vento solare in piazzetta Mollino; L’amore non fa rumore di Luca Pannoli resta di fronte alla Biblioteca Geisser. Michelangelo Pistoletto, Amare le differenze in piazza della Repubblica (facciata della Tettoia dell’Orologio); My Noon di Tobias Rehberger in piazza Arbarello; Noi di Luigi Stoisa resta come lo scorso anno in via Po; Grazia Toderi, “…?…” in cima alla cupola della Basilica Mauriziana (visibile da Piazza della Repubblica) e Gilberto Zorio, Luce Fontana Ruota sul laghetto di Italia ’61 (corso Unità d’Italia).

LA NUOVA IMMAGINE GRAFICA E IL NUOVO LOGO DI LUCI D’ARTISTA

Dopo il grande successo dell’edizione passata, Luci d’Artista sceglie la continuità per la propria grafica. Si rinnova la collaborazione con Studio Fludd (studiofludd.com), giovane studio di grafica torinese, che oltre all’immagine correlata della manifestazione firma anche il primo logo di Luci d’Artista.

Per l’immagine correlata Luci d’Artista punta sulla riconoscibilità e declina il Visual dell’edizione passata presentandone una variazione basata sul cambiamento del soggetto e della palette colori preponderante. Questo secondo step della collaborazione con Studio Fludd si presenta quasi in maniera cinematografica. L’idea di una luce pura, cruda, che si materializza e prende corpo, fino a inoltrarsi nello spazio urbano, aprendo varchi e diventando veicolo puro di comunicazione, sembra essere catturata dal secondo frame di una pellicola, iniettando una componente narrativa nell’evoluzione del volto di Luci d’Artista. È il dettaglio di una luce che potrebbe essere un neon, o un tubo led, e che riesce a farsi strada nella nostra città creando nuove possibilità e nuovi spazi per l’immaginazione. Come l’anno scorso, la nuova immagine grafica è in primis volta a comunicare l’evoluzione di questo grande evento in una vera e propria istituzione di Arte Contemporanea.

Nell’ottica di renderla sempre più riconoscibile quale istituzione culturale di livello non solo nazionale ma anche internazionale, la creazione di un logo che andasse al di là delle singole edizioni è diventata una delle priorità curatoriali.

Il nuovo logo è stato quindi sviluppato in continuità con l’identità visiva, nell’intento di richiamare il tema della materialità della luce attraverso un bagliore che ne anima la superficie. È stato elaborato un carattere tipografico chiaro e moderno, capace di conferire al logotipo un’identità unica ed evocativa, caratterizzata da un impatto visivo forte e una spiccata riconoscibilità. Per ampliare la versatilità e l’immediatezza dell’immagine coordinata, l’identità di Luci d’Artista è arricchita da un monogramma coerente con il design complessivo. Un logo quindi che rappresenta il rapporto tra le arti e la luce, un nuovo segno che vuole essere trasversale alle tante attività annuali comprese oggi in Luci d’Artista

IL SITO INTERNET DI LUCI D’ARTISTA

L’altra grande novità di questa edizione è la presentazione del sito generale di Luci d’Artista lucidartistatorino.org

Negli anni, infatti, si sono susseguiti una serie di siti dedicati a raccontare le varie edizioni, mentre ora, per la prima volta nella storia di Luci d’Artista, sarà presentato un sito complessivo di tutta la manifestazione, della sua storia e di tutti i materiali che sono già stati raccolti e che verranno raccolti in futuro. Il sito sarà la “casa” di Luci d’Artista, il luogo che terrà insieme questo inedito museo a cielo aperto, e in cui sarà possibile consultare l’archivio storico della manifestazione con tutti i materiali legati alle Luci, di cui è iniziata la raccolta. Per una collezione che non possiede una sede fisica, si avrà finalmente un luogo, seppur virtuale, in cui si potrà ricostruire la storia di un progetto così importante per l’arte contemporanea, non solo italiana, nello spazio pubblico. Il sito è stato realizzato da una grande eccellenza torinese, Wedoo, azienda in grado di lavorare su scala globale collaborando con grandissimi brand e istituzioni e agli eventi più prestigiosi.

Una parte del sito è dedicata alla 27esima edizione di Luci d’Artista, in cui sarà possibile trovare tutte le informazioni sulla manifestazione di quest’anno e la mappa dei luoghi dove poter ammirare le Luci

ACCADEMIA DELLA LUCE. Il Public Program di Luci d’Artista

novembre 2024 – giugno 2025

Accademia della Luce, il Public Program di Luci d’Artista, nasce nel 2018 come programma didattico e di eventi rivolto alla cittadinanza torinese con lo scopo di rafforzare l’inclusività e allargare la platea dei fruitori. Nasce dalla necessità di un maggiore coinvolgimento dei torinesi, soprattutto degli abitanti delle circoscrizioni periferiche, sia rispetto a Luci d’Artista sia nei confronti dell’arte contemporanea. Sono state per questo messe in campo con grande partecipazione una serie di attività educative curate dai Dipartimenti Educazione delle principali istituzioni torinesi dedicate all’arte contemporanea in collaborazione con Luci d’Artista. I musei torinesi coinvolti sono: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Fondazione Merz, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, MAO Museo d’Arte Orientale e PAV Parco Arte Vivente.

Ma, importante novità della 27esima edizione di Luci d’Artista, quest’anno la collaborazione si allarga ad altre due grandi istituzioni espositive della città: il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile e OGR Torino.

Arriviamo così a otto Dipartimenti Educazione, che promuoveranno occasioni di dibattito e azioni con le scuole del territorio cittadino, con le famiglie e con gli abitanti di tutte le circoscrizioni, proponendo progetti che prenderanno il via con l’accensione delle Luci e proseguiranno nei mesi successivi.

Accademia della Luce è un fondamentale strumento di evoluzione di Luci d’Artista. Anche quest’anno un tema farà da linea guida per tutta l’edizione: “Luce e gesto”, e gli eventi, aperti a tutto il pubblico, saranno coordinati con una precisa visione curatoriale. Oltre alle proposte educative gestite autonomamente dai Dipartimenti Educazione, e continuando il superamento dei classici confini invernali e natalizi di Luci d’Artista, si affiancheranno una serie di importanti eventi: domenica 3 novembre alle ore 15, all’interno di Artissima, si terrà la conversazione tra Andreas Angelidakis e Antonio Grulli, in cui si parlerà della nuova Luce progettata dell’artista greco. inoltre nel mese di gennaio 2025 avrà luogo negli spazi della GAM una conferenza sull’opera di uno dei due autori delle nuove Luci, il Maestro Luigi Ontani, per parlare della sua carriera, che l’ha portato a raggiungere i vertici dell’arte globale, e della Luce da lui ideata prendendo ispirazione dalla città di Torino.

L’intero programma di Accademia della Luce, come per l’edizione passata, si concluderà con un grande evento durante il solstizio d’estate, il 21 giugno 2025, in cui sarà coinvolto un gruppo di performer internazionali a cui sarà chiesto di lavorare attorno al tema della Luce.

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione di City Sightseeing Torino, saranno realizzate iniziative speciali dedicate alle famiglie, per scoprire la collezione di Luci d’Artista e rafforzare il senso di appartenenza alla Città e, in particolare, al proprio territorio, favorendo una maggiore fruibilità del patrimonio artistico collocato nello spazio pubblico.

Per la seconda volta vengono inoltre proposti, in collaborazione con Metrotrail, quattro itinerari di trekking urbano che abbinano Natura e Luci d’Artista 27, per un Public Program sempre più ecologico e sostenibile. Una guida escursionistica ambientale accompagnerà i visitatori a scoprire ambienti ecologicamente rilevanti a Torino – come fiumi, parchi, giardini e semplici aiuole – percorrendo impensabili sentieri verdi urbani, punteggiati dalle installazioni di Luci d’Artista. La silente fauna notturna dei fiumi farà da contrasto con le luci stesse e la vita della città; alberi monumentali e giardini segreti segneranno la riscossa della Natura sulla metropoli.

Le camminate, lunghe indicativamente dai sei ai sette chilometri, dureranno circa due ore e mezza. Per costi, itinerari e modalità di prenotazione: lucidartistatorino.org e www.metrotrail.it/luci-dartista

RECUPERO E RESTAURO DELLE LUCIContinua senza sosta l’attività di recupero, restauro e ammodernamento delle Luci d’Artista. Il patrimonio di installazioni luminose è quanto di più fragile e delicato, per le caratteristiche stesse delle Luci e per il loro posizionamento. Per questo ogni anno viene messo in campo un grande impegno nel restauro e nel recupero delle luci, che permette, tra le altre cose, di renderle sempre più ecologiche e moderne. Questo obiettivo di cruciale importanza, realizzato grazie all’impegno del Gruppo Iren che da oltre vent’anni è al fianco di Luci d’Artista, si sviluppa di pari passo con il delicatissimo processo di restauro, recupero e rifacimentodelle Luci della collezione, per le quali anche quest’anno è stato fondamentale il contributo della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino e di Unione Industriali Torino. La presenza delle due istituzioni torinesi, da anni a sostegno di Luci d’Artista, ha permesso di restaurare quella che probabilmente nell’immaginario collettivo è divenuta uno dei simboli di Torino, ovvero Il volo dei numeri di Mario Merz posizionata sulla Mole Antonelliana. Una collaborazione che si basa sulla continuità di dialogo che negli anni ha permesso di portare importanti benefici per il recupero del patrimonio della Città e della digitalizzazione dei suoi spazi pubblici.

COSTELLAZIONE

Costellazione, la sezione collaterale di Luci d’Artista in cui sono raccolte le installazioni realizzate dalle principali istituzioni della città, torna ancora più ricca, confermandosi come la principale leva di evoluzione e arricchimento di Luci d’Artista.

Si rinnova la collaborazione con il PAV – Parco Arte Vivente; Fondazione Merz; MAO – Museo d’Arte Orientale e Flashback Habitat Ecosistema per le Culture Contemporanee, a cui si aggiungono per la prima volta MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile, OGR Torino e Consulta per la Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di Torino e Unione Industriali Torinoinsieme ad Artissima (scheda in cartella stampa)

LUMINARIE

A partire da questa edizione, Luci d’Artista si arricchisce di una nuova sezione collaterale denominata Luminarie. Luminarie si affianca a Costellazione come programma di Luci collaterali in cui vengono raccolte le Luci frutto dell’iniziativa privata della città e della sua comunità. Luci d’Artista è infatti da sempre un grande laboratorio di sperimentazione allargato a tutta la città di Torino e non solo. Ogni anno, durante il periodo invernale dell’evento, si accendono numerose Luci “private”, dimostrazione di come la manifestazione sia sentita e radicata nel tessuto comunitario. La sezione Luminarie nasce per raccogliere queste iniziative, facendo di Luci d’Artista una grande festa popolare in cui la luce incontra l’arte e a cui allude anche il titolo di questa sezione, che rimanda alle festività soprattutto del Sud Italia, in cui un ruolo fondamentale hanno proprio le decorazioni luminose (scheda in cartella stampa)

ANTONIO GRULLIAntonio Grulli (La Spezia, 1979), è critico d’arte, curatore, e collabora regolarmente con il quotidiano La Stampa, per cui tiene la rubrica “Lampi Critici”. È il curatore del Padiglione Albanese alla 60° Biennale di Venezia in corso al momento. Negli anni si è occupato della collezione e delle attività legate all’arte contemporanea di Palazzo Bentivoglio (Bologna, palazzobentivoglio.org), ha fatto parte del board di Viafarini (Milano, viafarini.org) e ha dato vita a una serie di progetti espositivi, progettuali ed editoriali in collaborazione con colleghi curatori, artisti e collezionisti. Per il Museo MAMbo di Bologna ha ideato (con il curatore Davide Ferri)Sentimiento Nuevo, una ricerca sullo stato della critica d’arte fatta di incontri, conferenze, lecture e performance. Cura due spazi espositivi senza fine di lucro: Lucerna, a Milano, assieme a Federico Pepe, e lo spazio FBI nello studio dell’artista Jacopo Benassi a La Spezia. Negli anni ha curato mostre per spazi pubblici e istituzionali quali: Ala Scaligera della Rocca di Angera (Varese), Fondazione Carispezia (La Spezia), Fondazione del Monte (Bologna), Le Dictateur (Milano), Match Gallery (Lubliana), MAMbo (Bologna), Museo di Castelvecchio (Verona); i no profit C21 (Reggio Emilia), Codalunga (Vittorio Veneto), Hamlet (Zurigo), Neon Campobase (Bologna), Viafarini (Milano). Ha collaborato, tra le altre, con le testate Arte e Critica, Arte Mondadori, Artribune, ATP Diary, Boite, Cura Magazine, Exibart, Flash Art, Le Dictateur, Mousse Magazine, Studio Magazine.

ELENCO LUCI D’ARTISTA 27

1. Mario AIRO’ – Cosmometrie – Piazza Carignano

2. Andreas ANGELIDAKIS – VR Man – Piazza Vittorio Veneto – Nuova Luce 27a edizione

3. Giovanni ANSELMO – Orizzonti – Piazza Carlo Alberto

4. Vasco ARE – Vele di Natale – Piazza Bodoni

5. Valerio BERRUTI – Ancora una volta – Via Monferrato

6. Daniel BUREN – Tappeto Volante – Piazza Palazzo di Città

7. Francesco CASORATI – Volo su … – Via Lagrange – ricollocazione

8. Nicola DE MARIA – Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime – Piazza Carlo Emanuele II

9. Marco GASTINI – L’energia che unisce si espande nel blu – Galleria Umberto I

10. Carmelo GIAMMELLO – Planetario – Via Roma

11. Giorgio GRIFFA – AZZURROGIALLO – Giardini Sambuy

12. Jeppe HEIN – Illuminated Benches – Piazza Risorgimento

13. Rebecca HORN – Piccoli spiriti blu – Monte dei Cappuccini

14. Alfredo JAAR – Cultura=Capitale – Museo della Resistenza

15. Renato LEOTTA – Io, sono nato qui. – Corso Spezia 70, tetto Ospedale Sant’Anna

16. Luigi MAINOLFI – Luì e l’arte di andare nel bosco – Via Carlo Alberto – ricollocazione

17. Mario MERZ – Il volo dei numeri – Mole Antonelliana

18. Mario MOLINARI – Concerto di parole – area verde di Piazza Polonia

19. Luigi NERVO – Vento solare – Piazzetta Mollino

20. Luigi ONTANI – Scia’Mano – Giardini Sambuy – Nuova Luce 27a edizione

21. Luca PANNOLI – L’amore non fa rumore – Parco Michelotti, fronte Biblioteca Geisser

22. Giulio PAOLINI – Palomar – via Garibaldi – ricollocazione

23. Michelangelo PISTOLETTO – Amare le differenze – Piazza della Repubblica, Tettoia Orologio

24. Tobias REHBERGER – My Noon – Piazza Arbarello

25. Vanessa SAFAVI – Ice Cream Light – Largo Montebello – ricollocazione

26. Luigi STOISA – Noi – Via Po

27. Grazia TODERI – …?… – Cupola della Basilica Mauriziana (via della Basilica angolo via Milano)

28. Gilberto ZORIO – Luce Fontana Ruota – opera permanente Laghetto Italia ’61 (corso Unità d’Italia)