Lumache, rane, robiola e baci i poliedrici gusti di Cherasco

Nel fine settimana seconda edizione di Gusta Cherasco, con oltre 50 espositori a promuovere l’ospitalità e le eccellenze del territorio.

Sabato 22 e domenica 23 ottobre il Comune di Cherasco e l’Associazione Cherasco Eventi organizzano la 2^ edizione di Gusta Cherasco.

Le principali specialità agroalimentari della cittadina saranno in esposizione e vendita negli stand della piazza del vino e del cibo.

Protagonisti saranno ovviamente le chiocciole e i baci, ma anche la salsiccia al Barolo, lo zafferano, il miele, la robiola a denominazione comunale, le rane e il biscotto ranocchio di Roreto.

La ristorazione è affidata al Melograno Catering di Cherasco.

Numerosi gli appuntamenti di approfondimento.

Sabato 22 ottobre:

alle 17 il convegno Nutrizione e attività fisica, con il cardiologo Massimo Conti, il gastroenterologo Floriano Rosina e la dietista Teresa Mannarino;

gli abbinamenti de Gli Amici del Sigaro Italico, alle 18.30 Sigaro e Barolo di Roberto Voerzio, alle 21.30 Il sigaro incontra i distillati e i baci di Cherasco, prenotazioni allo 0172427050;

dalle 15.30 alle 17 uscite in e-bike tra i vigneti con guide certificate della Regione Piemonte, prenotazioni al 3386420588;

il salottino delle essenze con l’Acqua di Cherasco abbinata al Bacio.

Domenica 23 ottobre:

le uscite in e-bike e il salottino delle essenze;

alle 11 la masterclass intitolata La Linea Gotica del vino, prenotazioni a info@bancadelvino.it;

alle 15.30 viaggio multisensoriale tra i cru che guardano il Monviso con la degustazione di quattro differenti etichette del Barolo di Cherasco e del Versante Occidentale.

Gusta Cherasco si conclude lunedì 24 ottobre con una cena solidale realizzata in collaborazione con il Catering Inclusivo Bundamangè, un progetto che offre un’opportunità di inserimento lavorativo per studenti ed ex studenti con disabilità e giovani dell’Associazione Centro Down di Cuneo.

Il costo della cena è di 50€ bevande incluse, con ricavato devoluto alla Fondazione Cucine Colte.

La fotografia di copertina è fornita gratuitamente dall’ufficio stampa di Gusta Cherasco.