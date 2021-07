Maltempo, gravi danni nel vercellese: la Regione chiede lo stato di emergenza

Il maltempo che sta colpendo in queste ore il Piemonte ha portato gravi conseguenze in particolare nel vercellese, dove raffiche di vento hanno scoperchiato tetti e causato ingenti danni alle aziende. Per questo motivo la Regione Piemonte ha attivato le procedure per chiedere lo stato di emergenza, come annunciato dal governatore Alberto Cirio.

Tra i comuni più colpiti ci sono Borgosesia, Prarolo, Pezzana, Stroppiana, Caresana, Tricerro, Desana, Fontanetto Po e Trino.