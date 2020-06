Maltempo in Piemonte, allerta gialla da Arpa per rischio idrogeologico

Giorni di maltempo in Piemonte a causa di una saccatura di origine scandinava. Per oggi, domenica 7 giugno, sono previsti temporali diffusi e la situazione non cambierà neanche ad inizio settimana, ancora caratterizzato da condizioni di instabilità diffusa, in particolare tra lunedì pomeriggio e martedì. I piemontesi percepiranno un clima umido e anche un calo delle temperature diurne.

Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico, con possibili locali allagamenti e isolati fenomeni di versante.