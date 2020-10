Maltempo: oggi il presidente Cirio nelle zone più colpite

Il Piemonte costretto a chiedere lo stato di emergenza per la violenta ondata di maltempo caratterizzata da vento e piogge torrenziali. Un ragazzo di 20 anni è morto: in auto stava percorrendo la strada tra Doccio e Crevola, nel Vercellese, che è in parte crollata .

Crollati cinque ponti, quello che collega Romagnano Sesia e Gattinara, è crollato nonostante fosse stato riaperto da poco.

Il Sesia è esondato ed è stato interrotto per molte ore il traffico ferroviario tra Milano e Torino. Esondato il torrente Vermegnano a Limone Piemonte: auto sott’acqua e black out in città. Dopo ore di ricerche sono stati ritrovati e stanno bene 21 delle 22 persone considerate disperse sul Col di Tenda.

La pioggia caduta sull’intera regione ha superato il record storico dal 1958. Il livello del Po in 24 ore è salito di tre metri.

Il presidente della regione Cirio effettuerà in giornata alcuni sopralluoghi in val Tanaro, a Limone, e lunedì sarà nel Verbano-Cusio- Ossola.