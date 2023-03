Mangia e Cammina in Valle Po   

Sabato 1° aprile camminata enogastronomica a tappe a Pian Muné, località turistica della Valle Po. Previste quattro tappe ed altrettanti punti di ristoro.

Una bella occasione per respirare aria buona, fare un trekking poco impegnativo, scoprire una valle alpina tra le più belle della provincia di Cuneo. E poi assaggiare i prodotti tipici del Piemonte e della Valle Po.

Si chiama Mangia e Cammina ed è una camminata enogastronomica a tappe. Appuntamento sabato 1° aprile a Pian Munè, nel comune di Paesana.

Prime partenze alle ore 17, ultime alle 21.30. È prevista una luna quasi piena a rischiarare la notte, con musica e festa.

In programma quattro tappe, con relativi punti di ristoro. Si va dall’aperitivo alla partenza, alla polentata in quota al rifugio a quasi 1900 metri di altezza. La passeggiata può essere percorsa in un’ora e mezzo senza fretta, pause enogastronomiche a parte.

Costo 25 euro (15 euro per gli under 14).

Info: 3286925406.