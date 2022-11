A Torino domenica 6 novembre si corre la maratona

Domenica 6 Novembre 2022 avrà luogo la gara podistica Torino City Marathon. La manifestazione sportiva si svolgerà prevalentemente all’interno del territorio comunale della Città e interesserà anche i comuni di Moncalieri, Beinasco e Nichelino.

La partenza (fissata alle ore 9.00) e l’arrivo della gara sono posizionati in Piazza Castello. La durata prevista della manifestazione è di circa 5 ore e mezza e il percorso sarà chiuso completamente a partire dalle ore 8.30 fino alle 15.00 circa.

Nell’orario sopra indicato, l’area interessata dal percorso di gara sarà quindi soggetta a modifiche viabili.

Il percorso di gara, lungo il quale sarà interdetta la circolazione veicolare sarà il seguente:

Partenza da Piazza Castello, a seguire via Po, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, via Napione, corso Regina Margherita, piazzale Regina Margherita, lungo Po Antonelli, Ponte Sassi, piazza Pasini, corso Casale, Motovelodromo (giro interno), corso Casale, piazza Borromini, corso Casale, piazza Gran Madre, Ponte Vittorio Emanuele I, lungo Po Diaz, corso Cairoli, viale Virgilio, viale Mattioli, viale Crivelli, viale Turr, Ciclopista lungo Po, corso Dogliotti, ponte Balbis, piazzale Muzio Scevola, corso Monterotondo, piazza Zara, corso Moncalieri.

La gara proseguirà fuori dal territorio cittadino interessando i comuni di Moncalieri e Nichelino per poi rientrare in Torino da corso Unione Sovietica (Palazzina di Caccia di Stupinigi), Rotonda del Drosso, corso Unione Sovietica,– piazzale Caio Mario, corso Agnelli, corso Tazzoli, corso Siracusa, largo Nallino, via Nallino, via Guido Reni, via Santa Maria Mazzarello, via De Sanctis, piazza Massaua, corso Francia, piazza Rivoli, corso Francia, piazza Bernini, corso Francia, piazza Statuto, corso Inghilterra, ponte Unione Europea, corso Matteotti, via XX Settembre, piazza San Giovanni (area pedonale del Duomo), piazzetta Reale e arrivo in piazza Castello.

All’interno della gara è prevista una manifestazione collaterale non competitiva sulla distanza di 10 chilometri che partirà da piazza Castello in coda alla Maratona e si svilupperà sullo stesso percorso sino a piazza Vittorio Veneto (provenienza da piazza Gran Madre). A seguire via Po – piazza Castello via Pietro Micca, via Barbaroux, via xx settembre, piazza San Giovanni, piazzetta Reale e arrivo in piazza Castello.

Chiusure ponti

Sono previste chiusure totali e parzializzate dei ponti sul fiume Po interessati dal percorso.

Il ponte Regina Margherita sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 08.30 alle 10.30 circa.

Il ponte Vittorio Emanuele I (asse piazza Vittorio Veneto – Gran Madre) sarà chiuso al transito veicolare in entrambe le direzioni dalle ore 08.30 alle ore 11.00 circa.

Il ponte Umberto I (asse corso Vittorio Emanuele – corso Fiume) sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle ore 08.30 alle ore 10.15 circa.

Il ponte Sassi sarà chiuso in direzione di corso Casale dalle 08.30 alle 10.00 circa e percorribile in direzione corso Belgio.

Il Ponte Balbis (asse corso Bramante – Molinette), sarà chiuso in direzione della collina dalle ore 08.30 alle ore 10.45 e percorribile da corso Moncalieri verso corso Bramante (Ospedale Molinette).

Il ponte Isabella, non sarà interessato dall’evento, pertanto sarà aperto.

Alcuni assi viabili saranno parzializzati e percorribili in un solo senso di marcia:

· corso Regina Margherita, tratto tra via Napione – ponte Regina Margherita, sarà percorribile verso Ovest nella carreggiata centrale;

· corso Casale, tratto Ponte Sassi – piazza Carrara, sarà percorribile verso San Mauro Torinese;

· corso Casale, tratto piazza Gran Madre – corso Gabetti, sarà percorribile in direzione piazza Borromini con obbligo di svolta in corso Gabetti su itinerario pre-collinare (corso Gabetti, Quintino Sella, Cavalcanti, via Boccaccio, corso Chieri);

· corso Moncalieri, tratto piazza Gran Madre – piazza Zara, sarà percorribile in entrambe le direzioni (tratto non interessato dalla gara).

· corso Moncalieri, tratto piazza Zara – confine comune di Moncalieri, sarà percorribile in direzione corso Casale.

· corso Unione Sovietica, sarà percorribile in direzione sud, mentre in direzione nord sarà utilizzabile il solo controviale; corso Agnelli, corso Tazzoli (carreggiata nord), via Guido Reni, via Santa Maria Mazzarello e via De Sanctis fino a piazza Massaua saranno anch’esse percorribili solo in direzione sud, verso corso Orbassano;

· corso Francia, tratto Piazza Massaua – Statuto sarà percorribile in carreggiata centrale in direzione ovest, verso Collegno, e nel controviale in direzione est, verso piazza Statuto.

· ponte Unione Europea sarà percorribile in direzione est, da corso Inghilterra verso corso Matteotti.

· corso Matteotti sarà percorribile solo in direzione est, verso corso Re Umberto.

Percorsi consigliati e criticità

Per chi intende attraversare la città da Sud a Nord provenendo da Moncalieri, è consigliabile utilizzare gli assi viabili di corso Unità d’Italia, corso Massimo d’Azeglio e corso Moncalieri in direzione Nord.

Per attraversare Corso Francia da Nord a Sud e viceversa, è consigliabile l’utilizzo dei sottopassi di piazza Rivoli (asse viabile corso Lecce – Trapani) e piazza Statuto (asse viabile corso Inghilterra – Principe Oddone).

Per chi proviene dalla collina, in direzione centro città, è consigliato l’utilizzo del ponte Isabella (asse viabile corso Dante) e del ponte Balbis (asse viabile corso Bramante).

Corso Orbassano sarà chiuso nel tratto compreso tra corso Settembrini e corso Cosenza. Per chi proviene dalla tangenziale Sud in direzione centro è consigliabile l’utilizzo di un’altra uscita.

Informazioni

La Centrale Operativa della Polizia Municipale metterà a disposizione una linea telefonica (011.011 1) per rispondere alle richieste dei cittadini sui percorsi consigliati.

Inoltre, per informazioni sul traffico in tempo reale è possibile consultare il Sito internet Muoversi a Torino https://www.muoversiatorino.it .

Anche i percorsi dei mezzi di trasporto pubblico transitanti nell’area interessata dalla manifestazione subiranno momentanee deviazioni / limitazioni e/o sospensioni.

Nello specifico saranno deviate e/o limitate/sospese le linee 2 – 4 – 5 FESTIVA – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 FESTIVA – 11 FESTIVA – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 27 – 30 – 33 FESTIVA – 35 – 36 – 38 FESTIVA – 39 – 42 – 43 – 45 FESTIVA – 47 –54 –55 – 56 – 58B – 60 – 61 – 62 FESTIVA – 63 – 63B – 64 – 67 FESTIVA – 68 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 –SF2 – STAR 1 – VE1 – collegamento (Torino – Reggia di Venaria) – Extraurbane.

Per maggiori dettagli sulle linee deviate, visionare il sito Internet di GTT – Gruppo Torinese Trasporti – https://www.gtt.to.it/cms /