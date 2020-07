Maxi operazione contro la pedopornografia, arresti in 15 regioni

Una maxi operazione di contrasto alla pedopornografia ha portato a 50 perquisizioni e arresti in 15 regioni d’Italia, per detenzione, diffusione ed in alcuni casi, di produzione di materiale pedopornografico. Tre gli indagati in Piemonte, di cui uno già in carcere per reati simili.

Nel blitz coinvolti oltre duecento investigatori del centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online e della polizia postale di Torino che stanno analizzando un enorme numero di file scambiati da una rete di pedofili attraverso una nota piattaforma di messaggistica. Il pedinamento virtuale degli investigatori è durato un anno, nel quale sono stati identificati i responsabili che si nascondevano dietro nickname o connessioni aperte per non rendere identificabile la propria postazione.

Nelle immagini che gli investigatori stanno analizzando si vedono abusi su minori e compaiono anche neonati.