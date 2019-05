Mercatone Uno, anche in Piemonte chiudono i punti vendita

Anche in Piemonte resteranno momentaneamente chiusi i punti vendita di Mercatone Uno a causa del fallimento della holding che gestisce l’azienda.

Inizia così un nuovo calvario, sia per i clienti che non hanno notizie della merce acquistata, pur avendo versato acconti, sia per i dipendenti che si sono ritrovati, da un giorno all’altro, a non poter lavorare in 55 negozi, alcuni di questi in Piemonte. La notizia del fallimento è giunta infatti ai lavoratori tramite Facebook che non hanno perso tempo e hanno iniziato a presidiare gli stabilimenti per sensibilizzare le autorità e l’opinione pubblica.

Il fallimento è stato sentenziato dal Tribunale di Milano dopo che Shernon Holding ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo circa un mese fa, perché non sarebbe riuscita a saldare tutti i debiti con i fornitori e i montatori, stimati sui 250 milioni di euro.