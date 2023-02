Come annunciato è arrivata in Piemonte una coda d’inverno con abbassamento delle temperature e precipitazioni. Neve in bassa quota nel torinese. Al momento si tratta di neve bagnata, ma con l’ulteriore abbassamento della temperatura è alquanto probabile che si possa realizzare un accumulo di neve al suolo.

A Torino città piove misto a neve con temperatura intorno allo zero.