Come anticipato per l’immacolata è neve a Torino e in tutto il Piemonte. Secondo l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) gli accumuli più significativi interesseranno la zona del Monferrato, dell’Astigiano e dell’Alessandrino, dove si potranno superare i 15-20 cm di neve, sugli altri settori di pianura tra 5 e 15. Allerta gialla nel sud Piemonte e in pianura. Le temperature sono in calo ovunque e comprese tra -1°C e 1°C in pianura, mentre si scenderà molto sotto lo zero nelle altre zone, con gelate estese nella notte.

Primo test per il capoluogo piemontese che per fronteggiare la nevicata ha schierato 800 mezzi e circa 16mila tonnellate di sale da spargere per le strade.

Chiuso dalle 22 di ieri il valico internazionale del Colle della Maddalena, tra Italia e Francia.

Previsto un miglioramento già a partire dal tardo pomeriggio.