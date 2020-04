Meteo Piemonte: da oggi piogge contro la siccità fino a martedì

Da oggi pomeriggio (domenica 19 aprile) sono in arrivo piogge su tutto il Piemonte. Una buona notizia considerando la siccità che preoccupa fortemente la regione.

Questa mattina il tempo sarà irregolarmente nuvoloso ma, come si legge sul bollettino di Arpa Piemonte, dalla tarda mattinata si assisterà a “rovesci sparsi, deboli o localmente moderati, a ridosso delle zone montane e pedemontane, in estensione alle pianure adiacenti in serata”.

Lunedì ci sveglieremo con un cielo nuovamente molto nuvoloso e le pecipitazioni saranno diffuse anche a carattere di rovescio, forti o molto forti a ridosso della fascia alpina e fino ai primi tratti di pianura adiacenti, meno intense dal pomeriggio sul settore orientale.

Anche martedì il tempo sarà instabile, principalmente il mattino con ancora deboli piogge diffuse, moderate a ridosso delle Alpi; dal pomeriggio si verificherà una graduale attenuazione con residui fenomeni deboli solo sull’arco alpino.