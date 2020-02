Toro un po’ meglio ma perde ancora: 1-0 per il Milan a San Siro

90’+3: risultato finale. Milan-Torino 1-0.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

90′: tre minuti di recupero.

90′: Kessie a terra in area granata. VAR. Non c’è fallo.

86′: corner del Toro, azione confuso, alla fine libera la difesa.

85′: esce Berenguer, entra Millico. Esce Lyanco, entra Aina.

81′: grande assolo di Ibra, ma il tiro è fuori misura.

77′: bene Ansaldi sulla sinistra, ma il cross è per nessuno…

74′: Bonaventura da fuori. Palla deviata, di poco a lato.

73′: ammonito Ansaldi per fallo su Castillejo.

70′: punizione di Berenguer, saltano in molti a centro area, libera la difesa rossonera.

64′: esce Edera, entra Zaza che rivede così il campo dopo l’infortunio.

63′: cross di Belotti, libera Theo Hernandez.

60′: il Toro ora si fa sotto, ma manca la precisione.

58′: ammonito Rincon per fallo su Castillejo.

56′: bene Berenguer di tacco per Belotti, palla in angolo. Sul corner testa di Belotti dalla distanza, para Donnarumma.

53′: da Rebic a Castillejo, che – sempre liberissimo – si divora il raddoppio.

52′: cross di Lukic, De Silvestri al volo, palla alta.

48′: Castillejo riceve liberissimo al centro ed eccede in altruismo servendo Ibrahimovic, che calcia di poco a lato.

47′: MIlan subito avanti nella ripresa, chiude la difesa del Toro.

45’+2: fine del primo tempo. Risultato parziale: Milan-Torino 1-0.

45’+1: Bennacer da due passi, Nkoulou in angolo.

43′: corner per il Toro, senza esito.

40′: punizione per il Toro da destra. Batte Berenguer per Edera, sul suo tiro palla in angolo.

37′: bravo Lukic sulla destra, ma si trascina la palla oltre il fondo…

34′: ammonito Edera per reiterate trattenute sull’incontenibile Rebic.

29′: corner del Milan, senza esito.

25′: GOL! Centro basso testo di Castillejo da destra, e stoccata di Rebic a battere Sirigu. Grandi proteste da parte dei giocatori del Toro.

20′: Paquetà di precisione da fuori, miracolo di Sirigu. Poi Ibra in fuorigioco sul tentativo di ribattuta.

19′: punizione di Berenguer da destra, testa di Bremer, deviata in angolo.

17′: De Silvestri tocca bene per Berenguer, che da ottima posizione spara alto.

16′: miracolo di Bremer, che in scivolata toglie la palla dal piede di Castillejo un attimo prima di una pericolosissima battuta a rete.

14′: quarto corner per il Milan. Batte Bennacer, poi libera la difesa, ci prova Calabria da fuori, decisamente a lato.

10′: ancora Toro alle corde sulle folate del Milan. E’ ancora Nkoulou che si salva in corner.

6′: il Milan schiaccia il Toro nella sua area.

4′: corner per il Milan. Sugli sviluppi, sinistro di Ibra da fuori, strana deviazione di un difensore e palla a lato di un soffio a portiere battuto.

3′: subito Ibra pericoloso, bravo Nkoulou a chiuderlo in angolo.

1′: il Toro tenta subito di andare in pressione.

Il Toro in disperata ricerca di risultato saluta il rientro dal primo minuto di Cristian Ansaldi e ritorna in quel di San Siro, l’esibizione più meritevole e più sfortunata – venti giorni fa -di questo periodo nero.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’