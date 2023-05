Monferrato Wine Festival, istruzioni per l’uso

Fine settimana a Costigliole d’Asti con degustazioni e masterclass a cura del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. Protagoniste le colline piemontesi e le perle vitivinicole del Monferrato.

Con le prime iniziative riservate alla stampa specializzata è partito Monferrato Wine Festival – Monferrato Identity, evento che caratterizza in questi giorni Costigliole d’Asti e i suoi dintorni.

L’evento, promosso dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato in collaborazione con Sopexa e Gourmet’s International, vuole coinvolgere esperti, operatori e winelovers a scoprire le tredici denominazioni piemontesi e il loro territorio d’origine.

Il Festival è caratterizzato da un ricco calendario di visite, degustazioni a banchi d’assaggio, masterclass e cooking class, con l’obiettivo di abbinare i prodotti tipici piemontesi ai vini delle denominazioni del territorio.

Monferrato Wine Festival – Monferrato Identity nasce per far vivere un’esperienza immersiva nella più ampia area vitata del Piemonte.

«Le nostre colline formano una tra le più ampie aree vitate d’Italia, culla delle molteplici eccellenze che possiamo vantare – racconta Filippo Mobrici, Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato -. Celebrarle sarà anche il momento per porre i riflettori sul prezioso tessuto produttivo che fa grande il Piemonte del vino. Il Consorzio lavora quotidianamente per rappresentare i produttori delle varie denominazioni e non vedevamo l’ora di creare un’occasione d’incontro simile tra aziende e un pubblico più che variegato».

Filippo Mobrici – ph. Ab-Comunicazione

Al Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato aderiscono 390 aziende e 13 denominazione di tutela.

La manifestazione coinvolge anche stampa specializzata ed operatori del settore con percorsi personalizzati e a loro espressamente dedicati.

IL PROGRAMMA PER IL PUBBLICO

Sabato 20 maggio – Castello di Costigliole d’Asti

-Dalle 10:00 alle 18:00: banchi d’assaggio in presenza dei produttori e banchi collettivi.

-Ore 12:00: Masterclass dedicata alla Barbera d’Asti DOCG condotta da Andrea Dani, docente e relatore AIS Piemonte.

-Ore 15:30: Masterclass dedicata alla Barbera d’Asti DOCG Superiore condotta da Andrea Dani, docente e relatore di AIS Piemonte.



Domenica 21 maggio – Castello di Costigliole d’Asti

-Dalle 10:00 alle 18:00: banchi d’assaggio in presenza dei produttori e banchi collettivi.

-Dalle15:30: Showcooking L’arte del cioccolato, con degustazione condotta dal Mastro Cioccolatiere Nicolas Vella.

Info: https://www.viniastimonferrato.it/wine-festival-monferrato-identity/.