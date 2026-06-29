Moscato Wine Festival e bollicine piemontesi da Combo

In corso Regina Margherita a Torino si rinnova l’appuntamento che Go Wine dedica al Moscato e agli spumanti del Piemonte. Tutte le info sull’evento.
Una selezione di bollicine del Piemonte e tante tipologie di vini italiani a base moscato.
Lunedì 29 giugno a Torino Go Wine porta a Combo la 25^ edizione del Moscato Wine Festival, arricchito da una serie di etichette di spumanti, taluni a denominazione d’origine ed altri come espressione di vitigni autoctoni.
Protagonista assoluto dell’evento il Moscato, declinato non solo nella versione astigiana ma anche nelle differenti tipologie coltivate in molte regioni italiane da nord a sud, nelle versioni secco, dolce, spumante e passito.
L’iniziativa si svolge in due turni: dalle 17 alle 18.30 come anteprima per professionisti del settore e giornalisti; dalle 18 alle 22 con degustazione aperta al pubblico.
Il costo è di € 22 con assaggi liberi e illimitati. I soci Go Wine pagano € 15, i soci delle associazioni del settore € 18. Ingresso gratuito per chi, nell’occasione, si associa a Go Wine.
È possibile l’abbinamento con alcune proposte gastronomiche a cura di Combo.
I PRODUTTORI
Abbona Anna Maria – Farigliano (Cn);
Acquesi – Acqui Terme (Al);
Adriano Marco e Vittorio – Alba (Cn);
Angelo Negro – Monteu Roero (Cn);
Araldica – Castel Boglione (At);
Ariano e Ariano – Santo Stefano Belbo (Cn);
Cantina di Venosa – Venosa (Pz);
Cantina Maranzana – Maranzana (At);
Cantine del Notaio – Rionero in Vulture (Pz);
Cantine Sardus Pater – Sant’Antioco (Su);
Cascina Castlet – Costigliole d’Asti (At);
Cascina Chicco – Canale (At);
Cascina Giovinale – Nizza Monferrato (At);
Cieck – San Giorgio Canavese (To);
Cuvage – Acqui Terme (Al);
De Tarczal – Isera (Tn);
Di Majo Norante – Campomarino (Cb);
Dionigi – Bevagna (Pg);
Gianni Doglia – Castagnole Lanze (At);
Francone – Neive (Cn);
Il Pianzio – Galzignano Terme (Pd);
I Vini di Emilio Bulfon – Pinzano al Tagliamento (Pn);
L’Autin – Bibiana (To);
Fausta Mansio – Siracusa;
Poderi Colla – Alba (Cn);
Tenuta Il Falchetto – Santo Stefano Belbo (Cn);
Terrenostre – Cossano Belbo (Cn);
G.D. Vajra – Barolo (Cn);
Zeni Roberto – San Michele all’Adige (Tn).
DOVE
Combo
corso Regina Margherita 128 – Torino
tel. 0173364631