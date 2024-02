Museo del Grande Torino, un’occasione mancata?

Attualmente situato a Villa Claretta a Grugliasco, il Museo del Grande Torino è aperto solo un giorno e mezzo alla settimana grazie ai volontari dell’Associazione Memoria Storica Granata. Un museo che conserva la storia del Toro e di Torino, ma che sembra non interessare nè alla proprietà del Torino Fc, nè allo Stato.

Conservare la storia granata

Il Museo è nato a Superga nel 2002 grazie al lavoro della Associazione Memoria Storica Granata. L’associazione ha come scopo l’acquisizione, la catalogazione e la conservazione di ogni oggetto, fotografia, testo o altro ricordo riguardanti la storia del Toro, per preservarne e diffonderne la storia. Da qui nasce l’idea di un museo. Ovvero un luogo che possa contenere tutta la memoria degli oggetti e dei ricordi granata.

Da circa quindici anni, il museo ha cambiato location. Come ci ha raccontato Domenico Beccaria, l’associazione ha deciso di spostarsi a Grugliasco, a Villa Claretta, un edificio che risale alla seconda metà del XVII secolo. Il comune di Grugliasco ha concesso gratuitamente lo stabile per ospitare il museo, ma in cambio chiede una parte delle entrate dei biglietti venduti dal museo. Dunque, l’associazione non riceve alcun fondo, nè dalla proprietà del Torino Fc, che si è sempre disinteressata all’iniziativa, ma neanche dalla Regione Piemonte o dai vari comuni. Due scelte, se ci pensiamo, poco comprensibili per un museo che non conserva esclusivamente la storia di una squadra di calcio, ma la cultura di una città intera, che ha forgiato se stessa attraverso quei giocatori e le loro storie.

Un futuro incerto

Gli interrogativi sono tanti, al contrario delle certezze. Di certo abbiamo Villa Claretta. Luogo ormai divenuta casa del museo. Una casa che, però, è molto distante dal centro di Torino e dai luoghi “granata” come il Filadelfia o lo Stadio Grande Torino. Di conseguenza non comoda da raggiungere. Inoltre il museo è aperto solo un giorno e mezzo alla settimana, visto che l’associazione non può permettersi un’apertura continuativa. Cosi questa casa non ha la centralità che si meriterebbe. Proprio per questo, da qualche anno, l’associazione ha pensato di trasferire il museo nel terzo lotto, attualmente non costruito, del Filadelfia. Accanto allo stadio realizzato da pochi anni. Il problema centrale è il dato economico. L’associazione, grazie ai privati che la finanziano, ha un tesoretto di 1,8 milioni e un progetto già avviato da parte di un architetto. Mancherebbero 4,5 milioni per far partire il bando che dia il via libera ai lavori. Dunque i tempi ancora non sono certi e potrebbero dilatarsi, visto che, come abbiamo già detto, la proprietà del Torino Fc, non è minimamente interessata neanche ad offrire una piccola contribuzione.

Come diceva Woody Allen: “la vita è una commedia scritta da un sadico che fa il commediografo”. Ed è la sintesi perfetta per il museo granata. Che è il preciso manifesto dell’occasione persa. Occasione persa sicuramente da parte di Cairo, che da presidente del Torino Fc, dovrebbe essere il primo interessato a far conoscere la storia di un club leggendario come quello di sua proprietà. Ma anche il silenzio delle istituzioni è complice. Perchè se non è cultura il Grande Torino, che cos’è?

di Riccardo Minniti