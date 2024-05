La nuova mostra Navigando l’ignoto di Ciro Palumbo, a cura di Archeion Archivio Ciro Palumbo, verrà inaugurata venerdì 7 giugno alla Promotrice delle Belle Arti ed è visitabile fino a domenica 30 giugno.

Navigando l’ignoto arriva dopo l’uscita del catalogo ragionato presentato nel mese di maggio presso il Museo Nazionale del Cinema – Mole Antonelliana che testimonia l’apice della poetica del pittore.

Il catalogo della mostra è a cura di ARCHEION ARCHIVIO CIRO PALUMBO con i testi di Anna Caterina Bellati e Roberto Capitanio, edito da Archeion Edizioni, finito di stampare ad aprile 2024.Sono centotrenta le opere in mostra che raccontano divise per sezioni gli anni di pittura e di trasformazione di Palumbo. Per l’occasione l’artista ha deciso di tornare a Torino, città dove vive, dopo anni trascorsi ad esporre su territorio nazionale ed internazionale.

L’esposizione è un vero e proprio percorso per cicli pittorici. Le opere non sono divise cronologicamente, ma disposte in modo tale da suscitare nel visitatore emozioni e suggestioni. Tra un’aera e l’altra, piccoli salottini per riflettere e avere modo di sfogliare il catalogo curato da Alessandra Redaelli che ha affrontato l’intero “Viaggio del Poeta Visionario”.

Le aree espositive sono dunque suddivise su queste tematiche. Dalla metafisica al surrealismo classico, dal mito al viaggio, dal sogno all’infinito, dalle isole ai Mulini di Dio, dagli animali alle mille lune. Tanti anche i personaggi protagonisti come Dante, Ulisse, Don Chisciotte. E i libri, sua grande passione e le barche, immancabili nei suoi quadri. Barche che puntano verso il cielo verso un viaggio ignoto e onirico.

Un progetto speciale pensato per la mostra è a cura della Fondazione ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Meccatronica del Piemonte, eccellenza a livello nazionale nell’ambito della formazione terziaria. Spacey, rappresentata da un ologramma “lunare”, interagirà con i visitatori della mostra chiedendo loro di rispondere ad alcune domande situazionali legate a sensazioni provate durante una esperienza immersiva provata poco prima di incontrare Spacey. Scopo del progetto, realizzato anche con il contributo di astronauti e tecnici dell’aerospazio, è comprendere il potenziale di Spacey come supporto anche emotivo (oltre che tecnico) ad astronauti coinvolti in missioni di lunga durata nello spazio profondo.

Inoltre mercoledì 19 giugno alle ore 18:00 si terrà presso la Promotrice delle Belle Arti di Torino una Lectio Magistralis sul percorso artistico dell’artista a cura della Dott.ssa Anna Caterina Bellati a partire dal saggio scritto per il Catalogo Ragionato.