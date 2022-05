Nel centro di Torino o in aperta campagna l’Osteria Nuova piace sempre

Due ristoranti con una propria filosofia di vita, distanti tra loro, ma accomunati da scelte di qualità.

Il nome è lo stesso, ma i locali sono diversi. Cambia la provincia, muta il contesto, è differente la tipologia di utenza.

Si chiamano entrambe Osteria Nuova, ma una è collocata nella quiete della campagna cuneese, l’altra rappresenta una pausa nell’andirivieni frenetico del centro di Torino.

TRATTORIA OSTERIA NUOVA – CARLEVERI

Ho già raccontato l’atmosfera che si respira in questa rilassante frazione di Rocca de’ Baldi.

Non mi ripeto, ma trovate qui quanto pubblicato solo un paio di mesi fa.

Ora sono fruibili alcune camere per gustare fino in fondo una cena e per godere appieno della tranquillità che questo luogo sa dare.

Vi parlo ancora di Trattoria Osteria Nuova per una bella iniziativa messa in campo da Rosmilia Cravero. L’ha chiamata degustazione al buio ed è un’esperienza enogastronomica da vivere senza fretta, senza ansia, fidandosi.

Condividerete con una dozzina di persone al massimo cinque vini dei quali non conoscerete né etichetta, né provenienza. Li degusterete alla cieca, con l’accompagnamento delle giuste galuperie.

Una serata di qualità, sotto ogni punto di vista, con il piacere di confrontare le proprie sensazioni con quelle degli altri partecipanti.

L’esperienza può essere fruita nelle sere di martedì e venerdì, su prenotazione, al costo di 30€.

Informazioni al 3206615848.

OSTERIA NUOVA – TORINO

È una bella location nel centro di Torino, a due passi dalla stazione di Porta Nuova.

È balzata agli occhi del pubblico un paio di anni fa, anche grazie a Food Network. In quell’occasione Simone Rugiati aveva premiato il suo vitello tonnato, considerandolo il migliore fra quelli in competizione a Food Advisor.

Vi parliamo di Osteria Nuova oggi, perché giovedì 26 maggio ospiterà una cena per festeggiare i dieci anni di attività dell’azienda agricola Ilaria Salvetti.

Quella dei Salvetti è una storia lunga tre generazioni. Cominciata con nonno Talin, che ora dà il nome al passito di Erbaluce e proseguita con Carlo, artefice della ristrutturazione dei vecchi vigneti e dell’acquisizione di terreni per nuovi impianti. Dal 2012 al timone c’è Ilaria, che continua nel solco tracciato dal papà.

Le vigne sono nelle colline moreniche di Caluso, con prevalente produzione di Caluso Passito, ma con qualche interessante variazione che si potrà assaggiare durante la cena.

Il menu scelto per la serata dallo chef Stefano Biavaschi parla piemontese: uovo croccante, fonduta di Bra duro, coste in due consistenze abbinato a Erbaluce di Caluso Spumante metodo classico extra brut; ravioli di Seirass, asparagi, nocciole Piemonte con Riesling Tìldega; cipolla ripiena con salsiccia servito insieme a Eutopia, vino bianco macerato; tortino di nocciole, cremoso al cioccolato bianco e nocciola per chiudere, con il Caluso Passito Talin.

Il costo è di 40€, prenotazioni al 3270608010.