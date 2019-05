Nel fine settimana si tornerà ad usare l’ombrello in tutto il Piemonte dopo la breve tregua che ha anticipato l’estate. Tra venerdì 24 e sabato 25, a causa della bassa pressione atlantica in graduale discesa dalle Isole Britanniche verso la Francia che apporterà flussi di aria più fresca in quota, si vedrà un peggioramento con medie precipitazioni a tratti nelle province di Torino, Cuneo, Vercelli e Novara, ma in esaurimento nella giornata di domenica 26.

Le temperature minime saranno in lieve aumento nella giornata di sabato, mentre domenica torneranno a salire anche le massime.

I venti saranno deboli e occasionalmente moderati su tutto il territorio piemontese, che subirà qualche temporale a ridossi dei rilievi cuneesi, torinesi, biellesi e del Sesia nel pomeriggio di domenica.

Buone notizie invece per la prossima settimana perché da martedì tornerà il sole, anche se con piccoli intervalli di nuvole e con qualche possibile precipitazione serale; da mercoledì le precipitazioni saranno pari a zero in tutto il Piemonte.