Nel weekend la gran fondo D’Inverno sul Po di canottaggio

Per il quarantunesimo anno consecutivo, torna la classicissima di gran fondo D’Inverno sul Po, evento remiero tra i più attesi della stagione organizzato sul Po dalla Società Canottieri Esperia, in collaborazione con il Comitato Piemonte della Federazione Italiana Canottaggio e con gli altri sodalizi della città della Mole.

Due giorni di grande canottaggio, sabato 10 e domenica 11 febbraio, che vivranno un antipasto già nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio, quando si terranno le prove riservate agli Special Olympics, da tanti ormai grandi animatori della D’Inverno sul Po. Una D’Inverno che quest’anno, il 2024 che porta ai Giochi Olimpici di Parigi, potrà contare su una partecipazione di prim’ordine.

A Torino, si vedranno in gara le due ammiraglie della Romania, quella femminile campionessa mondiale in carica in virtù del dominio iridato dello scorso settembre a Belgrado (oltre due secondi e mezzo il vantaggio al traguardo sull’America seconda classificata), e quella maschile che nel 2023 agli Europei di Bled ha vinto l’argento ad appena cinque centesimi dalla Gran Bretagna prima. Due otto – entrambi già qualificati per Parigi naturalmente – che tra gli avversari avranno molto probabilmente anche le due ammiraglie azzurre che, dopo i buoni risultati della passata stagione (bronzo agli Europei e sesto ai Mondiali l’otto femminile, quinto agli Europei e settimo ai Mondiali quello maschile), mirano quest’anno a staccare il pass per i Giochi Olimpici.

Non solo assoluti però in gara nella vetrina torinese dell’Esperia. L’Italia Under 19 infatti onorerà la D’Inverno sul Po della sua presenza con due otto, maschile e femminile, approntati direttamente dai capoallenatori del settore Valter Molea e Massimo Casula. Due ammiraglie entrambe ricche di medaglie iridate e continentali di categoria del 2023, alla ricerca del migliore amalgama possibile in vista dei due appuntamenti clou della stagione Under 19, gli Europei di Kruszwica (Polonia) ai primi di giugno e i Mondiali di St. Catharines (Canada) ad agosto.

Per quanto riguarda le iniziative collaterali, improntate al sociale, si rinnovano le partnership con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, charity project giunto ormai al quarto anno, e con la Fondazione Martoglio, dal 2019 a sostegno del progetto “Pararowing Esperia”.