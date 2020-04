Nelle Rsa 252 morti per Covid nel primo trimestre. Icardi: “Nessuna intempestività”

Nell’ultima conferenza stampa virtuale della Regione si è affrontato il tema delle case di riposo e nelle altre strutture assistenziali del Piemonte, al centro del dibattito in questo periodo di emergenza Coronavirus.

Si è innanzitutto fatto chiarezza sui numeri dei decessi. Sono 2.878 le persone morte nelle Rsa nel primo trimestre 2020, rispetto ai 2.467 dello stesso periodo dello scorso anno. Una differenza quindi di 411 pazienti morti in più: di questi 252 risultano deceduti per cause legate al Coronavirus e 159 per altri motivi o perché non sottoposti a test. In questo periodo bisogna sottolineare che c’erano 1500 persone ricoverate in più.

Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, finora sono stati quasi 14.000. Entro la settimana diventeranno 20.000. Alla data dell’8 aprile gli ospiti delle Rsa risultati positivi erano il 40%, il personale il 30%, ma si deve considerare che si è partiti dai sintomatici.

L’Assessora alle Politiche Sociali Chiara Caucino ha dichiarato: “Abbiamo affrontato di petto i tre problemi evidenziati per le Rsa: personale, dispositivi di protezione e tamponi. Sul fronte del personale, la delibera del 20 marzo, di cui vado molto fiera, sta salvando molte vite: prevede che gli assenti possano essere sostituiti in deroga, per un tempo limitato alla fase emergenziale, e che una parte del monte ore previsto in capo a una persona assente possa essere assegnato ad altre con gli stessi requisiti o con qualifiche simili.

“Non c’è stata nessuna intempestività della Regione – afferma l’assessore alla Sanità Luigi Icardi. Già il 23 febbraio con il presidente Cirio abbiamo predisposto l’ordinanza concordata con il ministro della Salute in cui si diceva che le Rsa devono limitare l’accesso agli ospiti e che il personale si deve attenere all’applicazione delle misure per la sanificazione degli ambienti e ai protocolli anti-contagio. E il 90% l’ha fatto. Poi non sta all’Unità di Crisi dire se il restante 10% ha presentato criticità legate all’inosservanza delle linee guida o ad altre ragioni”