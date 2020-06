Nessun decesso per Covid oggi in Piemonte, +30 contagi

Si contano 6 nuovi decessi di persone positive al Coronavirus in Piemonte. Di queste nessuna al momento registrata nella giornata di oggi. Secondo i dati dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte il totale dei morti sale a 4.012, così suddivisi su base provinciale: 663 Alessandria, 248 Asti, 208 Biella, 391 Cuneo, 344 Novara, 1.769 Torino, 217 Vercelli, 131 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sono 30 i nuovi contagi per un numero complessivo di 31.059 persone finora risultate positive al Covid-19: 4010 Alessandria, 1864 Asti, 1042 Biella, 2829 Cuneo, 2740 Novara, 15.791 Torino, 1316 Vercelli, 1116 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 262 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 89 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Il totale dei pazienti arriva 22.451, grazie alle 276 persone in più rispetto a ieri che hanno superato il virus: 2.462 (+19) Alessandria, 1.279 (+31) Asti, 802 (+0) Biella, 2.168 (+36) Cuneo, 1.983 (+2) Novara, 11.737 (+171) Torino, 957 (+10) Vercelli, 913 (+6) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 150 (+1) provenienti da altre regioni. Altri 1.948 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Ulteriore decrescita dei ricoverati in terapia intensiva, attualmente 26 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 517 (+7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.105.

I tamponi diagnostici finora processati sono 368.065, di cui 203.316 risultati negativi.