News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 07.00

No Vax, tensione davanti alla stazione di Porta Nuova: attivista nega documenti a polizia e tira calci, fermato. Ingressi blindati dagli agenti, i “No Green Pass” rinunciano al progetto di blocco dei treni.

Alessandria, protesta dei vigili del fuoco contro il Green Pass in mensa: “Niente divisioni, mangiamo fuori tutti insieme”. Ieri la loro ipotesi è stata però cassata, con la conferma che l’area “No Green Pass” rimane all’esterno.

Covid in Piemonte: 259 nuovi casi di persone risultate positive nell’ultimo bollettino regionale, nessun decesso ma ricoverati che ritornano a salire, più 3 in terapia intensiva, più dieci negli altri reparti.

Torino, due docenti del Levi-Curie lasciati fuori da scuola perché senza green pass. Non sono servite le certificazioni di esenzione dal vaccino presentate.

Asl To4, sospesi dal servizio i primi due operatori sanitari non vaccinati. La posizione di altri 25 operatori dell’azienda sanitaria è al momento al vaglio della commissione

Piemonte, incentivi da 10 mila fino a 40 mila euro per trasferirsi nei paesi di montagna con meno di 5 mila abitanti. Possono presentare la domanda i nati dal 1955 e, per fare in modo che aderiscano soprattutto i giovani.

Sport, tennis, Us Open, Lorenzo Sonego irriconoscibile: il torinese battuto all’esordio dal tedesco Otte. Sconfitto dopo aver vinto al tie-break il primo set.