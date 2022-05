News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 18.00

Volge al termine la seconda giornata al Salone del Libro. Per la kermesse ieri un ottimo inizio con un incremento di ingressi del 4 per cento rispetto all’edizione dell’autunno. Sono sedicimila gli studenti prenotati per partecipare agli eventi e girare per gli stand

Giro d’Italia. Dopo il passaggio nella Granda con arrivo a Cuneo, domani il Giro sarà a Torino in occasione della quattordicesima tappa che partirà da Santena. I ciclisti percorreranno in totale 147 chilometri di cui 60 nel torinese: i Comuni toccati sono Riva presso Chieri, Arignano, Andezeno, Sciolze, Gassino, San Mauro, Pino, Valle Ceppi, Chieri, Pecetto con arrivo alla Gran Madre.

Vaccini, somministrate in Piemonte 10 milioni di dosi. Ancore in Piemonte sono stati registrati 1.820 nuovi casi di Covid, con un tasso di positività del 10,6%, ben sette i decessi.

Incidente a Torino Mirafiori Sud: auto sbanda e finisce sotto un camion in un cantiere, conducente gravissimo. Si stanno cercando di capire le ragioni che hanno portato alla perdita di controllo.

Si schianta il bus di linea Gtt, due feriti a Favria, nel torinese. L’autista ha tamponato un’auto finendo la corsa nel giardino di due case

Calcio, questa sera si chiude la serie A per il Torino. I granata alle 20.45 ospitano la Roma. La Juve invece farà visita domani sera alla Fiorentina