News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 18.00

In apertura parliamo della Juventus. Patteggiamento, è fatta: niente nuove penalizzazioni e maxi-multa. Il Tribunale federale ha detto sì. Manovra stipendi, per la Juventus maxi-multa da 718mila euro e la rinuncia a tutti i ricorsi, incluso quello sul caso plusvalenze. Il meno 10 diventa così definitivo. Ora l’incognita Uefa che potrebbe escludere la Juventus dalle coppe europee

Il caso del cadavere ritrovato nel bagagliaio di un’auto a Torino. Continua il mistero sulla morte di Marco Conforti. Si indaga tra amici e vizi pericolosi. Gli investigatori parlano di morte sospetta, anche se in Procura il fascicolo è aperto per omicidio. La disperazione della famiglia che aveva sporto denuncia tre giorni prima del rinvenimento del corpo nell’auto. L’autopsia confermerà l’identità e la causa della morte

Nuova allerta meteo in arrivo. Dalle prossime ore altre precipitazioni che dureranno tutta la settimana. La nuova ondata di maltempo sarà intensa tra stasera e domattina.

Incendio in via Cigna a Torino, inquilini in fuga sui tetti e 14 intossicati. A bruciare, al numero 77, un appartamento al primo piano

È un 54enne l’uomo trovato senza vita nel fiume Gesso a Cuneo. Si tratta di un italiano residente in zona, ma al momento non sono state rese note le generalità perché ci sono degli accertamenti in corso

Il ruolo del videolaringoscopio per l’intubazione del paziente critico è stato messo in luce attraverso un’analisi di quasi 3.000 pazienti. Lo studio dell’Università di Torino pubblicato sul British Journal of Anesthesia