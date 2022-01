News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 7.00

I numeri del Covid in Piemonte, sono 8673 i nuovi contagi. Cresce a doppia cifra il numero dei ricoverati in rianimazione. Nelle ultime 24 ore 13 nuovi pazienti. Oggi scatta la zona arancione. L’Asl di Torino: con un positivo si va in Dad

Green Pass, il sindaco di un paese della Val di Susa invita alla disobbedienza civile. Il primo cittadino di Mattie Marina Pittau su Facebook: “E’ ora di farci sentire”

Controlli sui Green Pass. Il gestore di un bar a Torino è stato sanzionato dalla polizia per la presenza nel locale di un cliente senza Green Pass. Lo stesso provvedimento ha riguardato una sala scommesse dove sono stati individuate tre persone senza certificato

La Via Lattea a un fondo britannico: accordo da 110 milioni. Dopo mesi di voci ieri è stato firmato il preaccordo di vendita della Sestrieres al gruppo Icon

Calcio. Pareggio con rimpianto per il Torino contro il Sassuolo. La squadra di Juric domina il match, colpisce tre pali e si fa pareggiare all’88’.

Meteo: bel tempo ovunque. In Valpadana banchi di nebbia al mattino sulle zone a confine con la Lombardia; gelate diffuse sia in pianura sia nei fondovalli. Sulle Alpi cieli sereni.