News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 7.00

Covid Piemonte, 2.754 nuovi casi: tasso di positività al 20 per cento. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e anche negli altri reparti ospedalieri

Per il gas una famiglia torinese spenderà fino a 44 euro al giorno: +99% rispetto al 2019. Secondo i calcoli una famiglia di 2-3 persone spenderà circa 2706 euro per il riscaldamento da novembre a marzo

Rave party in provincia di Biella, centinaia in una ex fabbrica tra Masserano e Brusnengo. Sono stati i residenti della zona a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Almeno 500 i partecipanti al raduno non autorizzato

Un cinghiale ferito per il centro di Ivrea assalta un gruppo di ciclisti. L’ungulato, forse colpito da un colpo d’arma da fuoco e sanguinante, è entrato anche in Comune. Catturato, è stato abbattuto.

Riaperta dopo 11 anni ferrovia Chivasso-Asti, ieri il primo viaggio turistico. Si tratta della dodicesima tratta riaperta nell’ambito del progetto “Binari senza Tempo” della Fondazione Fs

Corrono raccogliendo rifiuti, campionato mondiale di plogging: recuperata oltre una tonnellata di immondizia. Lungo i sentieri delle Valli Chisone e Germanasca si è disputata la più ecologista delle corse