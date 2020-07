News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve ore 7.00

I numeri del Coronavirus in Piemonte. L’Unità di Crisi segnala un nuovo decesso, 4 contagi e +3 guariti.

Si è insediato ieri in Regione Piemonte, all’interno della Commissione Sanità del Consiglio regionale, il gruppo di lavoro che indagherà sulla gestione dell’emergenza Covid-19. Il coordinamento, come da intese con la maggioranza, è stato affidato all’esponente delle minoranze Daniele Valle (Pd).

“Andiamo a divertirci”, le intercettazioni delle guardie penitenziarie accusate di tortura al carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Il comandante aveva invitato i suoi a non parlare al telefono: “Credono più ai detenuti che a voi”

Venduta la cascina sulla collina di Torino dove morirono 47 partigiani, polemica in consiglio comunale. L’edificio dovrebbe diventare un agriturismo, la capogruppo M5s chiede di mettere vincoli

Incidente sul lavoro ad Alassio, in Liguria: muore un operaio fossanese di 37 anni. Sembra che l’uomo sia rimasto sotto un trattore che si è ribaltato, dopo essere caduto in una fascia di terreno.

Buoni vacanza per medici e infermieri impegnati in prima linea contro il Covid-19. E’ l’omaggio di Chiusa Pesio, 3.600 abitanti in provincia di Cuneo, al personale sanitario delle strutture pubbliche e private.

Sport, calcio. Juve: elongazione per Dybala, niente lesioni Danilo. Accertamenti per l’argentino, condizioni valutate ogni giorno