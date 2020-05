News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 7.00

Nuovo rallentamento dei contagi in Piemonte: 152 i nuovi casi, dopo l’esito di oltre 5000 tamponi. Il numero delle vittime è cresciuto di 30 unità e portano il totale dell’inizio della pandemia a 3.216. 246 nuovi guariti, di cui 192 in provincia di Torino; in totale i pazienti dichiarati guariti nella regione sono più di 6500.

Nonostante i dati il governatore Cirio non si fida e scrive al prefetto di Torino: “Troppa gente in giro servono più controlli”.

Anche il responsabile dell’Amedeo di Savoia Di Perri resta cauto: “La fase due portera’ un aumento di casi. Servirà una stretta osservazione”. Non solo: i non esclude che piccole aree del Piemonte, dove potrebbero scoppiare focolai causati dalla riapertura, possano tornare il lockdown.



C’è l’ipotesi di omicidio colposo per i morti in 3 Rsa torinesi. Al momento non risultano iscrizioni nel registro degli indagati. Una trentina i fascicoli aperti a Torino. Nella seconda procura della provincia, quella di Ivrea, ce ne sono oltre venti.



Economia. Crollo del mercato automobilistico ad aprile: 98 per cento in meno di immatricolazioni. FCA , Manley: Supereremo questa crisi. Primo trimestre in rosso di 0,5 miliardi. Il gruppo chiude il primo quarto dell’anno con una perdita netta di 1,7 miliardi di euro. Intanto prosegue la fusione con Psa.

La pandemia ferma anche la corsa dei bersaglieri e così il raduno 2021 a Cuneo viene posticipato al 2022. Erano attese 100 mila persone in pochi giorni.