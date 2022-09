News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 9.00

Maltempo. Vento, piogge e tetti divelti: il maltempo sferza il Piemonte. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare a Bianzè, nel Vercellese, e in Valsesia. Allerta gialla fino a questa sera nel nord della regione, sulle pianure e in zone collinari

Caro energia, il settore agroalimentare incontra la Regione. Vertice tra una trentina di imprese piemontesi del settore e gli assessori competenti. Secondo Franco Biraghi di Confindustria Piemonte: “Non so quanti potranno resistere. Servono interventi immediati”

Svolta nelle indagini. C’è un fermo per l’omicidio dell’impresario edile. E’ un operaio di 30 anni di Mathi, incensurato. Ha confessato di essere coinvolto nell’assassinio di Fatmir Ara, 43 anni. Era in possesso di un fucile da caccia, usato per il delitto. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici.

Covid, in Piemonte incidenza settimanale in calo. Il monitoraggio della Regione conferma il calo di casi. Nelle ultime 24 ore tasso di positività vicina al 13%. Dominante la variante Omicron 5.

I cinghiali sono un’emergenza. Di questo si è parlato al tavolo voluto da Coldiretti Torino con i presidenti territoriali di caccia del torinese. Al centro l’emergenza della peste e i danni alle colture. Agricoltori e cacciatori chiedono di modificare la legge nazionale sulla fauna selvatica.

Inaugurato Autolook Week a Torino, che fino all’11 settembre accompagnerà i visitatori tra le emozioni del motorsport. Cuore della manifestazione piazza San Carlo trasformata in museo a cielo aperto con l’esposizione di oltre 50 modelli iconici di tutti i tempi