News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 9.00

Uccise il padre violento, in appello chiesta condanna a 14 anni. In primo grado il giovane Alex era stato assolto per legittima difesa. La Corte d’Assise aveva stabilito che il 30 aprile 2020 il ragazzo si stava difendendo da un padre violento e aggressivo che quella sera avrebbe potuto sterminare la famiglia

Maxi frode scoperta dalla guardia di finanza di asti. In arresto dieci persone Bonus edilizi, frode miliardaria in otto regioni. Avrebbero usufruito dei bonus per un credito esigibile di un miliardo e mezzo di euro.

Confermata dalla Corte di assise d’appello, a Torino, la condanna all’ergastolo per Mostafa Mohammad, il ventisettenne originario del Bangladesh processato con l’accusa di avere ucciso e decapitato un connazionale. La vittima, Ibrahim Mohammad, coetaneo e connazionale dell’imputato, fu trovata nel giugno del 2021 nell’appartamento di corso Francia in cui abitava.

Un calvario lungo quasi un anno, ora il più grande sollievo: Stefano Tacconi lascia l’ospedale. Sono passati 11 mesi da quell’emorragia cerebrale, che aveva portato l’ex portiere della Juventus e della Nazionale in rianimazione.

Atenei torinesi al top. Università e Politecnico brillano nei ranking internazionali. Filosofia prima in Italia, Politecnico tra i 50 migliori

Volley femminile, Chieri sul tetto d’Europa. In Romania la Reale Mutua Fenera vince 3 a 0 contro il Lugoj e conquista il trofeo