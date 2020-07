News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve ore 9.00

Il Covid frena in Piemonte, 4 nuovi positivi. Nessun decesso nell’ultimo giorno, stabili i ricoverati

Problema al software, metropolitana di Torino ferma dall’alba. Bus sostitutivi sull’intera tratta del collegamento. Gtt: serviranno alcune ore

Il rimpallo tra tribunali nega permesso di lavoro a militante No Tav. Tra Bologna e Piacenza nessuno decide: “Rinnegato il reinserimento sociale”

Controlli preventivi anti-coronavirus nei macelli e nei centri di lavorazione dei salumi a Torino. I militari hanno eseguito dei campionamenti anche sulla carne, oltre che sui piani di lavoro, e hanno inviato i campioni all’istituto zooprofilattico di Torino

La rinuncia di Cuneo alla Fiera del Marrone ieri in Consiglio comunale ha scatenato le minoranze. “Paurosi, avete fallito”

Una settimana di caldo e afa in Piemonte, da venerdì oltre 35 gradi. Cinque giorni di fila con temperature elevate e disagio accentuato

Calcio. Arthur anticipa l’addio al Barcellona: assente ai test Coronavirus. Il nuovo acquisto della Juve sarebbe rimasto in Brasile comunicando la decisione di non tornare ai dirigenti della società blaugrana: vuole rescindere il contratto in anticipo