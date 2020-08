News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 9.00

Primi accertamenti sul campeggio in Toscana dove le due sorelline sono state uccise da un albero che ha travolto la loro tenda. I loro organi saranno donati. La famiglia per la prima volta aveva deciso di trascorrere le vacanze in Italia invece che in Marocco. Il cordoglio della sindaca Appendino.

Precipita per 20 metri in un dirupo con il furgoncino. È successo questa mattina a Oggebbio, nel Verbano. L’autista sarebbe riuscito a salvarsi uscendo dal mezzo che stava percorrendo una stradina nella zona di Cadessino, a monte della frana che si è staccata venerdì. Sul posto i vigili del fuoco.

Torino, asili sempre più vuoti per la paura del virus e il calo delle nascite. I genitori in smart working preferiscono tenere i bimbi a casa. Nella fascia 0- 3 anni si ipotizza un calo dal 2014 al 2022 di 6 mila bambini.

Torino, sequestrate 900 mila mascherine non conformi alle normative di sicurezza. Erano in un magazzino di Settimo, pronte per essere messe in vendita.

Multati perché senza mascherina al Luna Park di Cossato, nel Biellese. Sono una cinquantina, soprattutto giovani e giovanissimi, a essere incappati nelle sanzioni.

Università, domani parte Veterinaria: snack confezionati e mascherina ai test d’ingresso. Oltre 700 iscritti per 120 posti. Giovedì la carica di Medicina con 2.600 candidati. L’ateneo ha speso 800.000 euro per rispettare le norme anti Covid.

Nuovo orario di Trenitalia: via i treni sulla Saluzzo-Savigliano e sulla Cavallermaggiore-Bra. Ira dei pendolari: i tagli tra oggi e il 9 settembre.

A Carmagnola, ma anche online, sono i giorni della Fiera Nazionale del Peperone: la settantunesima dizione, speciale e diffusa, si svolge fino a domenica 6 settembre.