News alla radio da Torino e dal Piemonte – ore 9.00

Numeri migliori per i contagi da Coronavirus in Piemonte: i nuovi casi comunicati dall’Unità di crisi regionale sono 465, a fronte dei 705 registrati in precedenza. Positivo anche il dato dei guariti: sono 229 in più rispetto all’ultima rilevazione.

Sempre alto il numero di vittime, 70, che porta a superare i 2600 decessi.

Al via la sperimentazione del Remdesevir . L’ospedale Amedeo di Savoia di Torino coinvolto nella sperimentazione del Remdesevir, un farmaco che tornerebbe utile per la cura dei casi più gravi di polmonite da Coronavirus. Una terapia antivirale utilizzata anche per la cura dell’ebola che inibirebbe la replicazione del genoma dei virus Rna, famiglia alla quale appartiene anche il Covid 19.

Intanto un antimalarico contro il Covid si potrà acquistare in farmacia. Scorte permettendo, si potrà trovare anche gratis in 1500 farmacie ma solo per i pazienti in trattamento domiciliare.

Sarà trasferita in Germania la 14enne di Forno Canavese in attesa di un delicato intervento chirurgico che non può essere effettuato in Italia. Il ricovero il 4 maggio. Il trasferimento era stato bloccato dall’epidemia ma la caparbietà della madre, che ha coinvolto governo, parlamentari e consiglieri regionali, ha avuto la meglio.

Un ingegnere in pensione è caduto dal balcone della sua abitazione, al sesto piano di corso Montevecchio a Torino, è morto sul colpo. Stava fissando una tenda da sole sul balcone, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato.

È morto in ospedale l’agricoltore di 71 anni, Giuseppe Maero, rimasto ferito ieri in un incidente nella sua azienda agricola di Saluzzo. Era stato schiacciato da un blocco di cemento che si era staccato dal muro a cui stava lavorando insieme al figlio.

Ancora rinvii per il mercato torinese di Porta Palazzo che potrebbe riaprire con due eventuali giornate di prova la prossima settimana.