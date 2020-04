News dal Piemonte in breve – ore 9.00

Sono 13.434 le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte.

I decessi salgono a 1.349.

Quasi 47 Mila i tamponi eseguiti, ancora di molto inferiori a regioni che hanno le stesse criticità e addirittura della Toscana che conta una popolazione numericamente inferiore.

Dopo Alessandria anche nel Torinese, nel presidio sanitario Villarosa a Collegno, i tamponi per il Covid-19 vengono svolti direttamente dall’auto dei cittadini.

Da oggi mascherine obbligatorie per tutti gli addetti alle vendite così come i guanti mentre solo raccomandazioni all‘uso per chi fa la spesa.

L’ordine dei medici di Torino chiede come altrove l’obbligo mascherine per tutti. La richiesta avanzata in una lunga lettera inviata alla sindaca Appendino.

Commozione ieri a Torino per il maresciallo dell’Esercito impiegato presso la sala di controllo della Protezione CIvile morto in un incidente stradale.