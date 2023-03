News Piemonte venerdì 24 marzo ore 9

Il processo a Torino per la morte della piccola Fatima: è battaglia tra i consulenti e i medici legali delle parti. La bimba lanciata dal balcone: impiegati manichini, sacchi e gabbiette di legno per cercare di capire che cosa è successo.

In carcere a Biella, 23 agenti sospesi per “tortura di Stato”. Questa l’ordinanza del tribunale. Secondo il Giudice all’interno della casa circondariale vi era un clima punitivo e di sopraffazione tra botte e violenze. Tre le tre vittime di cui solo una aveva deciso da subito di procedere penalmente.

Il Presidente Mattarella sarà in Piemonte per le celebrazioni del 25 aprile. Si recherà a Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves, per visitare i luoghi della Resistenza.

L’anello del Papa, il biglietto autografo della Regina e i pantaloncini di Rocky: tutto falso. Denunciato un torinese di 37 anni. Specializzato anche in autografi fake. Vendeva la merce su siti specializzati e per anni nessun cliente s’è mai accorto della truffa.

L’addio a Rolando Picchioni, ex presidente del Salone del libro. Camera ardente alla casa funeraria in corso Bramante 58, a Torino. Funerali domani alle 10,45, nella parrocchia San Massimo Vescovo.

Risorge la ex-Pininfarina di Grugliasco: al posto della storica carrozzeria, tre aziende innovative. Tra un anno il via alle nuove produzioni. A interventi ultimati nell’area lavoreranno 350 persone che potrebbero salire a 500.

Torino spegnerà domani sera Palazzo civico e i ponti storici sul fiume Po. Il capoluogo aderisce all’Ora della Terra, la mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto il Pianeta, promossa dal Wwf, per la lotta al cambiamento climatico.