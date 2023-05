Nizza è Barbera celebra una nuova Riserva e investe sui giovani

Nel fine settimana a Nizza Monferrato torna Nizza è Barbera, forum di 70 produttori con 400 etichette. Tutte le info per vivere al meglio l’evento.

Sabato 13 e domenica 14 maggio Nizza Monferrato ospita Nizza è Barbera, l’evento dedicato alla Barbera d’Asti docg e al Nizza docg.

Organizzata dal Comune di Nizza Monferrato e dall’Enoteca Regionale di Nizza con il supporto di Consorzio della Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Associazione Produttori del Nizza e Astesana Strada del Vino, la rassegna ha il patrocinio della Regione Piemonte, Provincia di Asti e Camera di Commercio di Asti.

Durante Nizza è Barbera si potranno incontrare 70 produttori con 400 etichette in degustazione. Li affiancheranno i prodotti gastronomici della filiera corta T’Amo e la Gorgonzola dop.

Il momento centrale è rappresentato dalla presentazione della prima Riserva del Nizza docg proveniente dalle sei macroaree della zona di produzione. L’anteprima andrà in scena domenica alle ore 17 nell’ex chiesa della Santissima Trinità.

Il weekend è contrassegnato da numerosi appuntamenti golosi. Fulcro dell’iniziativa sarà il Foro Boario, con ingressi contingentati in tre fasce orarie: 10-13; 14-17; 17,30-20,30. Prenotazioni: http://www.nizzaebarbera.wine/

Palazzo Crova, sede dell’Enoteca Regionale del Nizza, ospita degustazioni esperienziali e olfattive sulla Barbera.

@AndreaPesce.jpg

Mauro Damerio, presidente dell’Enoteca regionale del Nizza, pone l’attenzione al pubblico dei giovani: «È anche una festa rivolta ai più giovani. Quest’anno coinvolgeremo alla mescita dei wine point i ragazzi e le ragazze che studiano all’Università di viticoltura ed enologia di Alba e Asti in modo che riescano a raccontare la Barbera ai winelovers che arriveranno in città».

Sono numerosi i suggerimenti per gli enoturisti: si va dai momenti di abbinamento cibo-vino all’Osteria Vineria La Signora in Rosso, al seminario di degustazione con Gorgonzola, Barbera d’Asti e Nizza; dallo street food con i locali nicesi ai tour in bicicletta alla scoperta dei cru del Nizza.

Info: www.nizzaebarbera.wine

info@enotecanizza.it