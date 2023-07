Nuova giornata di protesta contro la realizzazione della Tav in Val Susa. Nel pomeriggio, approfittando anche dell’alta concentrazione di persone arrivate a Venaus per il Festival dell’Alta Felicità, un gruppo di incappucciati si è allontanato e ha preso d’assalto i cantieri ferroviari dell’Alta Velocità Torino-Lione, in Piemonte.

In località San Didero hanno lanciato molotov, petardi, bombe carta e sassi contro le forze dell’ordine. Attacchi anche al cantiere di Chiomonte. Chiusa, in entrambe le direzioni, l’autostrada A32, la Torino-Bardonecchia con il traffico deviato sulle statali della Val di Susa