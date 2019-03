Nocciole, nasce il ‘cru’ Langhe per la Tonda Gentile

Al via dal Ministero delle Politiche Agricole,la modifica del disciplinare della Nocciola Piemonte Igp che consentirà l’uso della menzione geografica “delle Langhe”.

La dicitura potrà essere inserita sulle confezioni di tutti i prodotti che utilizzano Nocciola Piemonte Igp proveniente esclusivamente da noccioleti localizzati in un’area che comprende circa 100 Comuni: 82 nel Cuneese e 20 nell’Astigiano.

“La menzione è una valutazione geografica – spiega l’eurodeputato Alberto Cirio, presidente del Comitato promotore che riunisce le istituzioni del territorio accanto ai produttori –. Una sorta di “cru” per le nocciole come per il vino. È un risultato importante perché ci consente innanzitutto di valorizzare la qualità di cui il nome “Langhe” è sinonimo nel mondo, e di conseguenza di mantenerne il prezzo, distinguendo la nocciola che nasce sulle nostre colline langarole dalla grande massa di nocciole presenti sul mercato. Secondo perché abbiamo finalmente uno strumento giuridico concreto per difendere il nome “Langhe” da chi ne fa uso improprio“.

Siamo soddisfatti– aggiunge la vicepresidente del Consorzio Nocciola Piemonte Igp, Nicoletta Ponchione -. Questo è un importante passo per la difesa non solo di un prodotto ma di un intero territorio. Inoltre, inizierà un percorso di confronto con altre realtà territoriali piemontesi per la valorizzazione del prodotto“.

Su 6.000 ettari di superficie coltivata a Nocciola Piemonte Igp, 4.500 sono nelle Langhe, quindi più del 75%. Senza considerare i produttori che non fanno parte dell’Igp attuale e che in futuro potranno scegliere di aderire alla nuova Indicazione Geografica. Il territorio di produzione della “Nocciola delle Langhe Igp” potrebbe superare i 5 mila ettari.

Promotore dell’iniziativa il Comitato che riunisce le istituzioni del territorio: il Gal Langhe e Roero, l’Ente Fiera della Nocciola, l’Unione Montana Alta Langa, l’Unione dei Comuni della Langa del Barolo e l’Associazione commercianti albesi, oltre alla Provincia di Asti, e di cui è attuatore il Consorzio Nocciola Piemonte IGP.