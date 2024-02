Nova Coop dona 155 mila euro alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

Nova Coop ha consegnato oggi un assegno del valore di 155.821 euro alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro quale contributo per dotare l’Istituto di Candiolo – IRCCS di un nuovo angiografo digitale: uno strumento usato nella Radiologia interventistica oncologica per eseguire trattamenti ad alta efficacia caratterizzati da minima invasività.

Si tratta del ricavato dell’iniziativa, giunta alla quinta edizione, “Scegli il prodotto Coop e insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro”, attraverso la quale Nova Coop, in occasione delle festività di fine anno, s’impegna nel sostenere un progetto di tutela della salute che possa portare benefici a tutta la comunità, supportando le attività di diagnosi, cura e ricerca sulle malattie oncologiche condotte dall’Istituto di Candiolo – IRCCS.

Con la donazione effettuata quest’oggi dal Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive alla Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Allegra Agnelli, l’iniziativa ha cumulato nell’arco di un lustro fondi per un valore superiore a 665 mila euro, che sono stati investiti nel sostegno ad iniziative di ricerca o nell’acquisto di macchinari avanzati, determinanti per qualificare sempre di più l’analisi precoce o il trattamento delle diverse patologie con percorsi di cura meno invasivi e maggiormente personalizzati sulle esigenze del paziente.

La somma devoluta rappresenta l’1 per cento del valore di vendita del prodotto alimentare confezionato a marchio venduto nella rete dei negozi Nova Coop e sullo store online www.coopshop.it nel periodo del dicembre scorso.

La collaborazione tra Nova Coop, Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e Istituto di Candiolo – IRCCS proseguirà per tutto il 2024 con una nuova campagna di 3.000 visite gratuite di prevenzione e screening del tumore al seno dedicata ai soci Nova Coop di Piemonte e alta Lombardia, dopo la prima positiva esperienza condotta lo scorso anno per la prevenzione dei tumori del cavo orale.

Gli screening saranno svolti su appuntamento dagli specialisti dell’Istituto di Candiolo – IRCCS presso gli ambulatori del Centro o in alcuni ipermercati della rete Nova Coop sul territorio piemontese. Le giornate di prevenzione si concentreranno in due momenti – primavera e autunno – e sarà possibile prenotarsi consultando il sito www.novacoop.it, per conoscere la programmazione specifica di luoghi e date, e telefonando al numero verde Filo Diretto di Nova Coop 800.23.83.80.

Il carcinoma della mammella è il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia. Nel 2023 sono state stimate circa 55.900 nuove diagnosi e sono oltre 834 mila in Italia le donne viventi che hanno ricevuto in passato una diagnosi su questo tumore. Attualmente la sopravvivenza a 5 anni si attesta all’88% e, grazie allo screening e alla maggior consapevolezza delle donne, la maggior parte dei tumori maligni mammari è diagnosticata in fase iniziale, permettendo di osservare, dalla fine degli anni Ottanta, una diminuzione moderata ma continua della mortalità, sia per il ruolo della diagnosi precoce, sia per i progressi raggiunti in campo terapeutico.

Presso l’Istituto di Candiolo – IRCCS opera un team composto da tutti gli specialisti coinvolti nella diagnosi e nella cura di questa patologia: il radiologo, il chirurgo senologo, il chirurgo plastico, il patologo, l’oncologo medico, il radioterapista, lo psicologo, l’infermiere specializzato, affiancati da altri specialisti. Il gruppo lavora, inoltre, in stretta collaborazione con i ricercatori dell’Istituto, per garantire ai pazienti un rapido accesso alle novità prodotte dalla ricerca.