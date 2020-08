Nuove regole per chi rientra dall’estero, il Piemonte si prepara

Con la nuova ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto sono state disposte regole più rigide per chi arriva dall’estero o rientra dopo un viaggio, in particolare da quattro Paesi: Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

Regole che, però, anche soltanto guardando alla data dell’ordinanza, è difficile rispettare fin da subito.

Il Piemonte si sta allora preparando per essere pronto al più presto a rispettare quanto voluto dal Ministero. La giunta regionale, in particolare, ha deciso, per chi transita o arriva da Paesi a rischio, una comunicazione obbligatoria e 14 giorni di isolamento fiduciario, tampone e autocertificazione per chi lavora in sanità e servizi di assistenza alla persona.

Chi rientra dai Paesi per i quali è previsto l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni dovrà darne comunicazione compilando un modulo scaricabile sul sito della Regione, da trasmettere al proprio medico di base o al Sisp (Servizio di Igiene e sanità pubblica), specificando anche se svolge una professione socio-sanitaria o di assistenza alla persona.

Per chi arriva in aereo

Per chi viaggerà in aereo, l’aereoporto di Caselle si sta attrezzando per essere pronto da domani con un presidio per fare il tampone a chi arriva da uno dei quattro Paesi.

Nel gazebo dell’Usmaf, l’unità di sanità marittima, aerea e di frontiera i viaggiatori troveranno il modulo e potranno essere sottoposti al test. I medici in servizio al presidio si occuperanno di inserire i nomi sulla piattaforma Covid della Regione certificando così l’ingresso in Italia. Nell’attesa del risultato, in un tempo fra le 12 e 24 ore, che sarà comunicato dai servizi Sisp dell’Asl, il viaggiatore dovrà rimanere in isolamento fiduciario.

Per chi arriva in macchina, pullman o treno

Percorso più lungo per chi arriverà con un mezzo che non è l’aereo. Sarà necessario contattare il medico di famiglia o il servizio dell’Asl a cui comunicare il rientro. Saranno gli operatori a fissare il giorno del tampone.