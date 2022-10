Oggi è la Giornata della Deputazione Subalpina di storia patria, a porte aperte a Palazzo Carignano

Nata nel 1833 per volontà di Carlo Alberto, la “Regia Deputazione” si occupò fin dalla sua istituzione di pubblicare e diffondere i documenti e le fonti storiche relative allo stato sabaudo.

Soci della Deputazione furono dalle origini storici e studiosi di altissimo livello. Il lavoro della Deputazione proseguì ininterrotto anche dopo l’unità d’Italia, affiancandosi ad altre Deputazioni e Società storiche regionali e fissando la propria attenzione sulla realtà storica, ma anche storiografica, economica, giuridica, storico-artistica, archivistica, della regione subalpina e delle aree già di competenza del Regno di Sardegna.

Passata attraverso le riforme spesso incoerenti del fascismo, la rinnovata Deputazione Subalpina di Storia Patria assunse il proprio assetto definitivo nel 1949 su iniziativa del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, con un nuovo statuto modellato su quello prefascista e un numero fisso di soci/deputati.

Accademia di storici, la Deputazione, mentre si avvicina a celebrare i due secoli di vita continua a pubblicare una rivista di notevole profilo scientifico, giunta al centoventesimo anno, nonché due volumi monografici di ricerca storica ogni anno. La Deputazione è impegnata altresì a diffondere i risultati delle proprie ricerche attraverso cicli di conferenze e convegni tematici.

Tutti i soci provengono dall’Università e da altri Enti di ricerca e sono eletti sulla base di curricula di eccellenza.

Quest’anno per la prima volta, giovedì 20 ottobre, si celebrerà, alle 14,30, a Palazzo Carignano, Salone dell’Appartamento di Mezzanotte, via Accademia delle Scienze 5 la “Giornata della Deputazione” che sarà replicata ogni anno ed in cui verranno resi pubblici e comunicati alla cittadinanza impegni e attività presenti e future dell’istituzione.