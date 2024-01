Oggi giornata mondiale della Pizza

Mercoledì 17 gennaio ricorre il World Pizza Day. Quattro proposte per omaggiare una delle leccornie della cucina italiana.

C’è chi giura che discenda addirittura dagli antichi romani e chi accetta di parlare di pizza soltanto da Napoli in poi.

Quel che è certo è che la pizza piace a grandi e piccini, da nord a sud e non soltanto in Italia.

Mercoledì 17 gennaio si festeggia la ricorrenza della giornata mondiale della pizza, istituita nel 2017 e considerata Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco.

Per il World Pizza Day tutte le pizzerie sono ovviamente mobilitate. Quello che colpisce è che anche ristoranti stellati non si siano tirati indietro, presentando per la giornata il proprio concetto di pizza.

Ecco quattro semplici proposte tra Torino ed il Piemonte.

CIT MA BON

Un locale che non ha età, cult per la città di Torino per gli amanti della pizza al padellino.

Dal 1974 rappresenta la farinata e la pizza al tegamino cotte nel forno a legna.

Comincia presto la sera e continua fino a quando c’è gente.

Posto semplice, con i sapori di una volta ai piedi della collina torinese.

Da provare quella con mozzarella, taleggio, salsiccia toscana e chips di topinambur.

In corso Casale 34 a Torino.

LA REY NATURA

Michelangelo Mammoliti la rivisita in chiave dolce nel suo locale premiato dalla Guida Michelin con due stelle.

Nella sua pizza vegetale sostituisce il disco di pasta con un cuscinetto di pasta fillo, farcito con una spuma di mozzarella di bufala, ricoperto da pomodori Piccadilly e albicocche confit e da una salsa di albicocche cotta come un coulis di pomodoro, con basilico e origano.

A completare il dessert arrivano polvere di carruba, polvere di pane bruciato, diverse varietà di basilico e origano e, a parte, un sorbetto di pomodori alla brace con un croccante di pane, sale Maldon e olio MICU.

In via Roddino 21 a Serralunga d’Alba.

RURAL

Pizzeria tradizionale tra le più buone a Torino, con una bella selezione di birre Baladin a impreziosire il pasto.

La pasta è croccante e sottile, le guarnizioni sono di qualità e qui non si lesina in quantità.

Ci sono numerose scelte di focacce e anche la versione al tegamino.

In via Mantova 27 a Torino.

SESTOGUSTO

Il regno di Massimiliano Prete si è diviso tra le due location torinesi di via Mazzini e via Barbaroux.

Troverete una costante ricerca sui lievitati, lo studio di tecniche innovative, impasti speciali digeribili e leggeri.

Da provare assolutamente il pizz’otto, fa crac e la pala.

In via Mazzini 31/A e in via Stampatori 6 a Torino.

Fabrizio Bellone