Oggi il primo appuntamento del festival letterario “I luoghi delle parole” di Chivasso

La programmazione estiva de “I Luoghi delle parole” di Chivasso prende il via oggi, mercoledì 16 giugno alle 18 con Simona Baldelli che presenta “Alfonsina e la strada” (Sellerio). Il romanzo narra la storia e le avventure di Alfonsina Strada, la ciclista che per prima sfidò il maschilismo sportivo partecipando, unica donna, al Giro d’Italia del 1924.

Tutti gli eventi si terranno all’aperto: sul palco della Stagione Culturale Estiva del Comune di Chivasso, presso il cortile di Palazzo Santa Chiara, piazza Generale dalla Chiesa, a Chivasso.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria alla mail info@associazione900.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico dei partecipanti.

Giovedì 17 giugno alle ore 18, “Quattro modi per rovinare Dante e un modo per salvarlo” in diretta streaming con Justin Steinberg e Sara Menzinger sui profili Facebook e YouTube del festival e dell’Indice dei Libri del Mese. Nel settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, Justin Steinberg ci racconta come celebrare – ma anche come non farlo – il più influente autore medievale del mondo intero.

Justin Steinberg è professore di Letteratura italiana medievale presso il Department of Romance Languages and Literatures della University of Chicago. È esperto di cultura manoscritta, filologia materiale, connessioni tra cultura giuridica e letteraria e teorie politiche medievali. Attualmente sta lavorando a un progetto di monografia (Mimesis on Trial: Evidence, Inquest, and Realism in Boccaccio’s Decameron) incentrato sulla connessione tra procedure di indagine criminale e rappresentazioni del reale nella novella trecentesca. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Accounting for Dante: Urban Readers and Writers in Late Medieval Italy (University of Notre Dame Press, 2007). È direttore della rivista «Dante Studies», la principale rivista di studi danteschi nel mondo angloassone.



Giovedì 17 giugno alle ore 21 Luca Beatrice presenta “Da che arte stai? Dieci lezioni sul contemporaneo” (Rizzoli); con Chiara d’Ippolito.

Protagonisti, movimenti e linguaggi dal Novecento a oggi. Domande e risposte per orientarsi nell’arte contemporanea. Storie e personaggi che hanno cambiato le regole del gioco nell’arte. Le opere irrinunciabili, dal museo alla strada.



Domenica 20 giugno alle ore 11,30 Telmo Pievani con “Viaggio nell’Italia dell’Antropocene” (Aboca). La geografia del nostro futuro: il filosofo ed evoluzionista Temo Pievani presenta il suo ultimo libro, scritto con Mauro Varotto.

Conversazione con il direttore dell’Indice dei Libri del Mese Massimo Vallerani.

Nel 2786, esattamente mille anni dopo il viaggio di Goethe, il giovane Milordo comincia un tour a bordo del battello Palmanova attraverso la geografia visionaria del nostro futuro: tappa dopo tappa, scopre un’Italia molto diversa da quella di oggi, con la Pianura padana quasi completamente allagata, la riviera veneta che lambisce le Dolomiti, i milanesi con il mare a venti minuti di macchina, Firenze trasformata in una laguna, Roma in una metropoli tropicale e la Sicilia in un deserto roccioso del tutto simile a quello libico e tunisino.



L’impatto dell’umanità sul pianeta sta producendo effetti devastanti e, considerata l’inedita accelerazione dei cambiamenti climatici e della conformazione della superficie terrestre, non possiamo fare a meno di chiederci come muterà l’aspetto del mondo nel futuro prossimo. Ricordando che la responsabilità di orientarlo in una direzione o nell’altra è tutta nostra.



Giovedì 24 giugno alle ore 21, Marcello Fois presenta “La peste manzoniana”. Lectio Magistralis. Una lezione sulla peste nel Manzoni, dai Promessi Sposi alla Storia della Colonna Infame.

Venerdì 25 giugno, appuntamento denominato “nella natura, tra rifugio e opportunità”. Alle ore 21 Alessio Torino e Sandro Campani presentano “Al centro del mondo” (Mondadori) e “I passi nel bosco” (Einaudi). Modera Camilla Valletti.

Venerdì 2 luglio appuntamento denominato “Adesso che sei qui: una storia d’amore tra zia e nipote”; alle ore 21 Mariapia Veladiano presenta il suo libro “Adesso che sei qui” (Guanda). Con Chiara D’Ippolito.

Sabato 3 luglio alle ore 10,30 evento dedicato ai più piccoli con Simone Frasca e il suo libro “Paco Cuor di Porcello e i minuscoli mostri (come sconfiggere virus e batteri)” (Mondadori).

Informazioni: http://www.associazione900.it/iluoghidelleparole/